كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 17 فبراير 2021 12:09 مساءً - منذ ساعتين

أعلنت شركة غوغل عن إصدار جديد من نظام الأندرويد مصحوبًا باسم حلوى، واليوم كشفت أن الإصدار التجريبي من نظام التشغيل الجديد ”أندرويد 12“ 12 Android، سيكون بنكهة مخروط الثلج (snow cone).

ومن المقرر أن تصدر الشركة إصدارها النهائي والكامل من النظام الذي لا يزال قيد التجريب حتى الآن بحلول أكتوبر من العام الجاري، ويتوقع الخبراء وصوله رسميًا خلال الخريف المقبل كما فعلت الشركة في إصدارها السابق.

ووفقًا لموقع ”دي إس مارينا“، ستطلق غوغل على نظام تشغيل أندرويد 12 اسم ”مخروط الثلج“ أو ”سنو كون“، ليكون اسمه المختصر ”أندرويد إس“ Android S أو ”أندرويد إس سي“ Android Sc.

يذكر أن الشركة العملاقة أطلقت على نظام التشغيل أندرويد 11 اسم أندرويد أر ”Android R“، العام الماضي، حيث أشار حرف R إلى Red Velvet Cake أو الكيك الأحمر.

ومع ذلك، تؤكد المصادر أن الاسم قد تم تحديده داخليًا فقط، ولم يتم الإعلان عنه رسميًا.

ويتوقع الخبراء أن يتم تأكيد الاسم عندما تطلق غوغل برمجيات النظام في وقت لاحق من هذا العام، حيث سيظهر حرفي ”sc“ ضمن الخوارزمية، وهي اختصار لـSnow Cone أو مخروط الثلج.

مميزات أندرويد 12

وكشفت التسريبات أن أندرويد 12 سيتميز بعدة خصائص جديدة، حيث سيشبه نظام iOS إلى حد ما، مع تزويده ببعض ميزات الخصوصية الجديدة، مثل الشعارات التي تظهر في الجزء العلوي الأيمن من الشاشة لإعلام المستخدم بالتطبيقات التي تستخدم الكاميرا أو الميكروفون.

كما ستقدم هذه الميزة طريقة سريعة لتعطيل الكاميرا أو الميكروفون بلمسة واحدة، ويبدو أن الشركة تعمل على تغيير رموز الإعدادات السريعة وتخطط لتغيير شكلها بناء على حالة استخدامها، فعلى سبيل المثال يبدو أن أيقونة Wi-Fi قد تتحول إلى شكل دائري كامل عند الاتصال.