شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مايكروسوفت تطلق سماعة Xbox لاسلكية الشهر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تطلق "مايكروسوفت" سماعة رأس لاسلكية جديدة لـ Xbox في 16 مارس المقبل لتكون أول سماعة بعد Xbox 360، وهي مصممة للاتصال بوحدات تحكم Xbox One و Xbox Series X / S وأجهزة الكمبيوتر والأجهزة المحمولة عبر البلوتوث وفقا لما نقله موقع the Verge.

ويعمل تصميم Xbox Wireless Headset على تحسين كل جانب تقريبًا من سماعات الرأس Xbox One Stereo و Wired Chat الأساسية المتوفرة حاليًا.

واعتمدت "مايكروسوفت" على عملها مع Surface Headphones لإضافة أقراص أذن دوارة مماثلة تتيح لك ضبط مستوى الصوت وتوازن اللعبة / الدردشة الصوتية.

وتم تصميم سماعة Xbox اللاسلكية الجديدة هذه أيضًا لتتناسب مع تصميم Xbox Series X / S الجديد، مع إطار خفيف الوزن يحتوي على أذن جلدية كبيرة وعصابة رأس مبطنة قابلة للتعديل. كما ستدعم تقنيات Windows Sonic و Dolby Atmos و DTS Headphone: X spatial sound.

وعملت "مايكروسوفت" أيضًا على تحسين جودة الميكروفون، مع وضع الدردشات الجماعية في الاعتبار، وتحتوي هذه السماعة الجديدة على ميكروفونات ثنائية التكوين وعزل للصوت للمساعدة في عزل ضوضاء الخلفية.

وتتيح أيضا إقران سماعة الرأس بالهاتف وجهاز Xbox في نفس الوقت، مما يتيح للمستخدم الاستماع إلى الصوت أو المكالمات من هاتفك أثناء اللعب.