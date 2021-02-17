تحذير من استخدام أجهزة الجيل الخامس على متن الطائرات

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 17 فبراير 2021 10:15 صباحاً - منذ 30 دقيقة

مع اتجاه الكثيرين لاستخدام تقنية الجيل الخامس، حذرت سلطة الطيران المدني في فرنسا من أن الهواتف العاملة بنظام اتصالات الجيل الخامس قد تعطل عمل أجهزة قياس الارتفاع في الطائرات بسبب استخدامها موجات تردد مشابهة، موصية بإطفاء هذه الأجهزة خلال الرحلات الجوية.

وأوضح ناطق باسم المديرية العامة للطيران المدني لوكالة فرانس برس أن “استخدام أجهزة الجيل الخامس على متن الطائرات قد يؤدي إلى مخاطر تشويش قد تسبب أخطاء في قياس الارتفاع”.

وهذه المشكلة المحتملة تنجم عن “تشويش في الإشارة من موجة تردد قريبة وبقوة مشابهة أو أعلى من تلك العائدة إلى مقاييس الارتفاع الراداري، وقد تسبب أخطاء بعمل الأجهزة خاصة خلال مرحلة الهبوط”، وفق المديرية الفرنسية.

وقد أصدرت المديرية الأسبوع الماضي نشرة تتضمن معلومات خاصة بهذا الموضوع موجهة إلى الشركات المشغلة في قطاع الطيران.

وتنبه الوثيقة إلى ضرورة اتخاذ تدابير وقائية عدة، أبرزها “إطفاء كل الأجهزة الإلكترونية العاملة بنظام الجيل الخامس أو تشغيلها في وضع الطيران”.

ووفقا للوثيقة “في حال حصول اضطرابات، على طواقم الطائرات إعلام مشغلي خدمات الملاحة الجوية كي يتخذو الخطوات العملانية اللازمة، وعليهم إخطار سلطة المراقبة وإدارة المطار”.

وأشارت المديرية العامة للطيران المدني إلى أنها “وضعت أطرا لشروط نشر هوائيات الجيل الخامس على الأراضي لضبط مخاطر التشويش على أنظمة الطيران خلال مرحلة الهبوط في المطارات الفرنسية”.

وقد ترجم ذلك بالحد من مستوى قوة إرسال هوائيات الجيل الخامس التي تنشر حاليا على الأراضي الفرنسية، وذلك “قرب 17 مطارا يحمل ترخيصا لعمليات هبوط دائمة”، وفق المديرية التي أعلنت في نوفمبر الماضي عن “تحليلات تقنية تكميلية بهدف التأكد من تناسب هذه المحطات مع حاجات الطيران المدني”.

أما في المطارات الـ123 الباقية على الأراضي الفرنسية، “فيجري العمل على مراقبة الهوائيات الموضوعة في الجوار بتنسيق وثيق مع الوكالة الوطنية للترددات”.

وتضم فرنسا أكثر من 8600 موقع لشبكة الجيل الخامس متاح للاستخدام التجاري من مشغلي الاتصالات، وفق بيانات نشرتها الهيئة الناظمة للاتصالات.