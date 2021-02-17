تكنولوجيا: مايكروسوفت تعلن عن سماعة Xbox اللاسلكية بسعر 99 دولار

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة مايكروسوفت رسمياً عن سماعة الرأس اللاسلكية Xbox التي تتوفر في الأسواق بدءاً من 16 من مارس بسعر 99 دولار.

صممت سماعة الرأس اللاسلكية Xbox لتدعم الإتصال بأجهزة الألعاب Xbox One، و Xbox Series X إلى جانب جهاز Xbox Series S، كما تتوافق في العمل مع أجهزة الحاسب والهواتف الذكية والأجهزة الأخرى عبر الإتصال بالبلوتوث.

تقدم مايكروسوفت سماعة Xbox اللاسلكية بتحسينات في التصميم والصوتيات مقارنة بالإصدارات الحالية المتوفرة في الأسواق، كما يرتكز تصميم الإصدار الجديد على سماعات Surface، حيث تتميز وسائد الأذن بتصميم قابل للتدوير عبر حلقة تدعم التحكم في مستوى الصوتيات والتوازن بين المحادثات والصوتيات في الألعاب.

كما صممت سماعة Xbox الجديدة لدعم أجهزة Xbox Series X / S الجديدة بشكل خاص، حيث تتميز بتصميم جلدي خفيف الوزن، ويدعم طوق الرأس التعديل وفقاً للتجربة المفضلة للمستخدم.

أيضاً تدعم سماعة الرأس اللاسلكية تقنية Windows Sonic، و Dolby Atmos، وDTS التي تنتج صوت مكاني متعدد الإتجاهات، كما تأتي السماعة بتحسينات في جودة الميكروفون، مع دعم خاص لنمط المحادثات الجماعية.

كما تدعم الميكروفونات ميزة عزل الضوضاء الخلفية، أيضاً تدعم السماعة الإتصال بالهواتف الذكية وأجهزة Xbox في نفس الوقت، لذا يمكن للمستخدم الإستماع للمكالمات أثناء الألعاب.

وتدعم سماعة Xbox الإستمرار بعمر شحن إلى 15 ساعة بعد الشحن لمدة 30 دقيقة، عبر منفذ USB-C، بينما يستغرق شحن السماعة بشكل كامل 3 ساعات، كما تقدم مايكروسوفت تحسينات في تطبيق Xbox Accessories لدعم تعزيز الجهير، وحساسية كتم الصوت التلقائي، ومراقبة الميكروفون.

المصدر

اعلان





