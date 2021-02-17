شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جهاز يرسل تيارات كهربائية إلى اللسان لتقوية العضلات وتقليل الشخير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طور العلماء وحدة eXciteOSA التي يمكنها أن تقوى عضلات اللسان وبالتالي تقلل الشخير بنسبة 20%، حيث طرحت شركة Signifier Medical Technologies ومقرها لندن، الجهاز الذي يمكن استخدامه لجلسات أثناء النهار لتحفيز عضلات الفم واللسان، وذلك للتعامل مع الشخير الذى يحدث من الأساس بسبب اهتزاز هياكل الحلق، التي تسترخي عند النوم، وتضيق الممر وتسبب اضطرابًا هوائيًا صاخبًا متمثل في الشخير.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، فإن تقوية عضلات اللسان تساعد في بقاء ممر التنفس مفتوحًا في الليل، مما يسمح بقضاء ليلة أكثر راحة.

ويستخدم الشخص eXciteOSA في النهار لمدة 20 دقيقة كل يوم للأسابيع الستة الأولى ثم مرة واحدة في الأسبوع بعد ذلك.

وتحفز الأقطاب الكهربائية خلال كل جلسة عضلات اللسان باستخدام سلسلة من النبضات الكهربائية، تستمر كل منها بضع ثوانٍ، مع فترات راحة مماثلة فيما بينها.

ويعرض جهاز eXciteOSA للبيع بالفعل في المملكة المتحدة مقابل 648 جنيهًا إسترلينيًا، وسيطرح للبيع في الولايات المتحدة مقابل 750 دولارًا، وقد يساعد eXciteOSA أيضًا الذين يعانون من انقطاع النفس النومي الخفيف، وهي حالة يمكن أن تنسد فيها الممرات الهوائية تمامًا في الليل، مما يعيق التنفس الطبيعي.

ويمكن أن يؤدي انقطاع النفس النومي، في حالة عدم علاجه، إلى زيادة خطر الإصابة بالسرطان، والنوبات القلبية، وارتفاع ضغط الدم، والسكتات الدماغية، وداء السكري من النوع 2، والاضطرابات المعرفية والسلوكية.

وقال أخيل تريباثي، الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لشركة Signifier Medical Technologies: "يسعدنا إطلاق أول علاج نهاري على الإطلاق لعلاج انقطاع النفس الانسدادي النومي والشخير الأولي".

وتابع تريباثى، "جهازنا الذكي الحاصل على براءة اختراع eXciteOSA، يعالج السبب الجذري للمشكلة، ويتصف الجهاز المزود بتقنية البلوتوث والذي يتم التحكم فيه بواسطة التطبيق نوعًا من واقي الفم، ويتم وضعه حول اللسان، باحتوائه على أربعة أقطاب كهربائية تحفز أعلى اللسان والأسطح السفلية".