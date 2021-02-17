شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ذكاء اصطناعى يكتشف أشهى وصفة للفطائر ويقدم طرق إعدادها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استخدم العلماء الذكاء الاصطناعي (AI) للتوصل إلى وصفة لأشهى الفطائر، حيث طورت Monolith، وهي شركة فرعية تابعة لـ Imperial College London، نموذج التعلم الآلي الخاص بها لمقارنة وصفات الفطائر الأكثر شيوعًا وإنشاء طريقة التحضير النهائية.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، تتمثل الوصفات فى سبعة مكونات الدقيق والسكر ومسحوق الخبز والملح والحليب والزبدة والبيض، التي ستعطي الفطائر مذاقها، حيث ساعد الذكاء الاصطناعي الجديد في صنع أفضل الفطائر.

وقالت الشركة في إحدى المدونات: "وجدنا أكثر من 800 وصفة لفطائر البان كيك الرقيقة على الطريقة الأمريكية، ومع ذلك، كنا بحاجة إلى وصفات تحتوي على ما يكفي من المراجعات الإيجابية والسلبية لتدريب النموذج على التنبؤ بكمية المكونات التي ستمنحنا الفطائر الأكثر رقة".

وتابعت الشركة، "انتهى بنا الأمر بمجموعة بيانات من 31 وصفة مع مراجعات كافية لتدريب نموذج للتنبؤ بالمخرجات الصحيحة."

كما أنه من أجل تحقيق فطيرة الذكاء الاصطناعي، أجرت Monolith مئات الآلاف من العمليات الحسابية، مقسمة إلى ثلاث مراحل، المكونات والمزيج والتحضير، وهى نوع من الخوارزمية غالبًا ما يستخدم نوعًا من الذكاء الاصطناعي يسمى التعلم الآلي.

وقالت الشركة "إنها تسمى الخوارزمية Random Forest لأن الكثير من أشجار القرار تعمل معًا، بدلاً من واحدة فقط".

وحددت Monolith المزيج النهائي للمكونات، وهى 210 جرام من الدقيق، 48 جرامًا من السكر، 14 جرامًا من مسحوق الخبز، ستة جرامات من الملح، بيضتان، 256 جرامًا من الحليب، و 25 جرامًا من الزبدة، فعندما تتحد هذه الجزيئات، فإنها تنشئ شبكة ضيقة من البروتينات التي تحبس الفقاعات، وهذا يسمح للفطائر بالبقاء رقيقة وشكلها يبقى كذلك حتى بعد الطهي.

وعلى الرغم من أن Monolith لم تدرب نموذجًا لاتجاهات الطهي، إلا أنها قالت إنه يجب اتباع "الممارسة العامة" من خلال خلط المكونات الجافة بشكل منفصل عن المكونات الرطبة قبل دمجها.

ونصحت أيضًا الجمهور بعدم الإفراط في الخلط لأن هذا قد يتسبب في الكثير من تطوير الجلوتين، مما يجعل الفطائر مطاطية بدلاً من الرقيقة، كما أنه بمجرد دمج المكونات وخلطها، يجب إضافتها إلى المقلاة، والتي تحتاج إلى دهنها بكمية معتدلة من الزيت أو قطعة من الزبدة، ولكن يجب أن تكون درجة حرارة المقلاة متوسطة بالنسبة للموقد الكهربائي، ويجب أن تكون منخفضة الحرارة.