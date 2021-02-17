شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعملها إزاى؟.. كيفية تبديل اتصال جهاز تحكم Xbox Series X بين الأجهزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إذا كنت تلعب الكثير من الألعاب على جهاز Xbox Series X الخاص بك، وتريد بث الألعاب من وحدة التحكم الخاصة بك إلى جهاز أيفون أو إلى جهاز الكمبيوتر، فيمكنك إقران وحدة التحكم بهذه الأجهزة، من خلال عملية سلسة لمزامنة وحدة التحكم مع الأجهزة، وإليك كيفية إعداد كل شيء، وفقا لما ذكره موقع "the verge".

• أولاً: عليك إقران وحدة التحكم Xbox Series X بهاتفك أو جهاز الكمبيوتر، قم بتنشيط وضع المزامنة على وحدة التحكم الخاصة بك عن طريق الضغط مع الاستمرار على زر المزامنة في الخلف، والذي يقع مباشرة فوق منفذ USB-C، وبعد بضع ثوانٍ، سيومض شعار Xbox على وحدة التحكم بسرعة.

• الخطوة التالية: على الجهاز الذي تحاول مزامنة وحدة التحكم معه، ابحث عن وحدة التحكم في قائمة إعدادات بلوتوث، وحدد وحدة التحكم لإقرانها.

• بمجرد توصيل وحدة التحكم بجهازك الجديد، استمتع بلعب بعض الألعاب.

• لاستخدام وحدة التحكم الخاصة بك مع Xbox Series X مرة أخرى، اضغط ضغطا مزدوجًا على زر المزامنة، سيومض شعار Xbox ببطء، ومن ثم يجب أن تعيد وحدة التحكم الاتصال بوحدة التحكم الخاصة بك.

• لتبديل وحدة التحكم مرة أخرى إلى الجهاز الآخر، اضغط مع الاستمرار على زر المزامنة، يجب أن يومض شعار Xbox بسرعة لبضع ثوانٍ، ومن ثم يجب توصيله بجهازك، واضغط ضغطا مزدوجًا على زر المزامنة لإعادته إلى وحدة التحكم الخاصة بك.

وهناك شيء واحد يجب أن تكون على دراية به: وظيفة التبديل السريع هذه تعمل فقط مع آخر جهاز محمول أو جهاز كمبيوتر متصل به جهاز التحكم، وفقًا لتيمو وولف من مايكروسوفت، لذلك إذا كنت تريد التبديل بسرعة بين جهاز Xbox Series X الخاص بك وجهاز آخر، فستحتاج إلى إعداد وحدة التحكم يدويًا باستخدام هذا الجهاز الجديد أولاً.

ويقول وولف إن هذه الطريقة تعمل فقط على ما يبدو بين جهاز Xbox الخاص بك وجهاز آخر عبر البلوتوث، ولن تسمح لك بالتبديل بين جهاز Xbox ومحول Xbox اللاسلكي.