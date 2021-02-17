شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بيل جيتس: إنهاء جائحة كورونا سهل جدا بالمقارنة مع مشكلة تغير المناخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر بيل جيتس، الملياردير الشريك المؤسس لمايكروسوفت، كتابًا جديدًا بعنوان "كيفية تجنب كارثة مناخية"، حيث يوضح ضرورة معالجة تغير المناخ، ويحذر جيتس من أن إنهاء جائحة فيروس كورونا سهل للغاية مقارنة بالتحديات التي تنطوي عليها معالجة أزمة تغير المناخ.

وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، يقول جيتس في كتابه، إنه أيضا يرتكب بعض هذه الأشياء الخاصة بأزمة المناخ بسبب ثروته ومنازله وسفره، معترفًا أنه استقل طائرة خاصة لحضور قمة المناخ بباريس 2015.

وكشف جيتس، أن حل مشكلة تغير المناخ سيكون أكثر الأشياء المدهشة التي قامت بها البشرية على الإطلاق، قائلا: إنه مقارنة بالتضحيات والجهود المطلوبة لإحباط أزمة مناخية كبرى قد تنهي الحياة تماما، فإن إنهاء Covid-19 سهل للغاية.

وتابع جيتس: "سينتهي الوباء لأن هذه اللقاحات المذهلة تم اختراعها في غضون عام ونحاول توسيع نطاقها والتكيف مع الاختلافات".

يقول جيتس إن حل مشكلة تغير المناخ سيتطلب تحولًا عالميًا كبيرًا إلى الطاقة المتجددة وتغييرات في طريقة حياتنا، مضيفًا أنه "لا توجد سابقة لهذا".

تمكن الملياردير فى كتابه الجديد من تحديد أفضل طريقة لتوصيل الكهرباء إلى أبعد مناطق العالم دون بناء محطات تعمل بالفحم.

وقال إن التحدي الذي يواجه العالم هو تقليل كمية غازات الدفيئة الضخمة التى تضاف إلى الغلاف الجوي سنويًا الآن إلى صفر بحلول عام 2050.

كما يعتقد جيتس أن الحل هو مزيج من التكنولوجيا الجديدة والتنظيم وقوى السوق، بدلاً من مطالبة الناس بتغيير أسلوب حياتهم، مضيفًا أن المصادر المتجددة مثل الرياح والطاقة الشمسية يمكن أن تساعد في إزالة الكربون من الكهرباء.

وعلى الرغم من ذلك، لا يعتقد البعض أن جيتس هو الشخص المناسب للتحدث عن هذه القضية، حيث تضيف استثمارته في الطائرات الخاصة وعقود مايكروسوفت للذكاء الاصطناعي مع Exxon، بالإضافة إلى عقود استخراج المزيد من الوقود الأحفوري إلى الأزمة.