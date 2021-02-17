الأرصاد تحذر : تساقط كرات البرد والثلج .. وغدا ذروة انخفاض درجات الحرارة

الشارقة - اميمة ياسر - قال الدكتور محمود شاهين مدير مركز التحليل والتنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، إن فرص سقوط الأمطار مستمرة على بعض محافظات الجمهورية وستكون متوسطة الشدة على الوجه البحري وعلى القاهرة وخفيفة على مناطق متفرقة.

وأضاف "شاهين" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد" أن هناك سقوطًا للثلوج في بعض المناطق المتفرقة في سيدي براني بمطروح ومناطق في الإسكندرية، متابعًا أن انخفاض في درجات الحرارة مستمرة وهناك فرص لسقوط الأمطار على بعض المناطق في القاهرة.

وتابع: درجة الحرارة تصل لـ 11 درجة مئوية وتصل الصغرى 7 درجات مئوية، مستدركا أن سيناء فيها أمطار غزيرة، وغدا الأربعاء من المتوقع أن يتكون الثلوج في مرتفعات وسط سيناء وسانت كاترين ودرجة الحرارة 2 درجة تحت الصفر.

وأشار إلى أن غدًا ذروة انخفاض درجات الحرارة على مستوى الجمهورية، مشيرا إلى أن بعض المناطق شهت سقوط كرات ثلج من بينها سيدي براني ومطروح والإسكندرية.