شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أمازون تعلن تصنيع جهاز بث تليفزيونى في الهند والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت شركة أمازون الأمريكية العملاقة للبيع بالتجزئة عبر الإنترنت، إن شركة Amazon.com ستبدأ في تصنيع جهاز البث التلفزيوني في الهند هذا العام عبر وحدة من شركة Foxconn المصنعة للتعاقد التايواني.

وتمثل هذه الخطوة أول خطوة لشركة Amazon في صنع أجهزتها في الهند، والتي تعمل على تعزيز تصنيع الإلكترونيات المحلية.

وامازون موقع للتجارة الإلكترونية والحوسبة السحابية تأسس في 5 يوليو 1994، من قبل جيف بيزوس ويقع مقره في سياتل واشنطن، وهو أكبر متاجر التجزئة القائمة على الإنترنت في العالم من حيث إجمالي المبيعات والقيمة السوقية.