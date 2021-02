شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: شركة أسترالية تعقد صفقة مع جوجل للحصول على الأخبار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصبحت Seven West Media Ltd الأسترالية أول منفذ إخباري رئيسي في البلاد يبرم صفقة ترخيص مع Google ، حيث تمضي الحكومة قدمًا في قانون من شأنه أن يجبر عملاق الإنترنت على الدفع لشركات الإعلام مقابل المحتوى وفقا لما نقلته رويترز.

وفي إعلان أرباح قالت Seven، التي تمتلك شبكة تلفزيونية مجانية وصحيفة المترو الرئيسية في مدينة بيرث، إنها ستوفر محتوى لمنصة News Showcase من Google. لم تكشف عن الشروط.

وتُظهر الصفقة انفصال Seven عن منافسيها News Corp و Nine Entertainment Co Holdings Ltd اللتين أخفقتا في التوصل إلى اتفاقيات مع Google وبدلاً من ذلك تدعمان القوانين، المقرر إقرارها هذا الأسبوع، حيث تحدد الحكومة رسوم المحتوى الخاصة بعملاق الإنترنت.

وحتى الآن في أستراليا، أبرم الناشرون المتخصصون عبر الإنترنت وصحيفة إقليمية واحدة صفقات لتلقي الدفع مقابل ظهور محتواهم على منصة Google الجديدة التي تم إطلاقها في البلاد هذا الشهر.

وقال كيري ستوكس، رئيس Seven West ، في بيان: "إن المفاوضات مع Google تعترف بقيمة الجودة والصحافة الأصلية في جميع أنحاء البلاد، ولا سيما في المناطق الإقليمية".

وقال ميل سيلفا، الرئيس التنفيذي لشركة Google في أستراليا، إن الشركة الأمريكية "فخورة بدعم الصحافة الأصلية والموثوقة والجودة" من خلال عرض Seven على نظامها الأساسي.

وفي الشهر الماضي، أخبر سيلفا جلسة استماع برلمانية أن جوجل ستسحب محرك البحث الخاص بها من أستراليا إذا أصبح ما يسمى بقانون مساومة وسائل الإعلام الإخبارية قانونًا، رفض ممثل Google التعليق على تأثير صفقة Seven.

وقبل ساعات من كشف Seven عن خططها، أخبر أمين الخزانة Josh Frydenberg هيئة الإذاعة الأسترالية أنه لا يزال يخطط لإدخال القوانين، لكنه أضاف: "أعتقد أننا قريبون جدًا من بعض الصفقات التجارية المهمة، وبذلك، سيؤدي ذلك إلى تغيير المشهد الإعلامي المحلي ".

وبالطريقة التي يُصاغ بها القانون، تفرض الحكومة مفاوضًا فقط لتحديد الرسوم إذا لم تتمكن شركة الإعلام وجوجل من التوصل إلى اتفاق بشكل خاص.

وقال متحدث باسم seven إن الشركة ما زالت تؤيد القانون، بينما لم يتسن على الفور الاتصال بممثل نيوز كورب في أستراليا للتعليق.

وقال بول بودي، محلل مستقل في مجال الإعلام والاتصالات السلكية واللاسلكية: "المؤشرات تشير إلى أن الحكومة الأسترالية وجوجل على وشك التوصل إلى حل وسط".

وسجلت Seven بشكل منفصل قفزة 26.5% في الأرباح الأساسية للأشهر الستة المنتهية في نهاية ديسمبر، مدعومة بالأداء القوي في سوق الإعلانات.

وقفزت سبعة أسهم بما يصل إلى 10.6% إلى أعلى مستوى لها منذ 31 مايو 2019 في التعاملات المبكرة، في حين صعد السوق الأوسع 0.9 %.