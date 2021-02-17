شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل توفر إصلاحات مجانية لمستخدمى ساعتها الذكية فى هذه الحالة.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدرت أبل تحديثًا جديدًا لـ watchOS اليوم يهدف إلى تجنب مشكلة تتسبب في توقف شحن Watch Series 5 و SE، ولكن إذا كنت محظوظًا بما يكفي لمواجهة هذه المشكلة بالفعل، فقد تكون مؤهلاً للحصول على إصلاح مجاني من قبل الشركة.

فبحسب موقع engadget الأمريكى، كشفت وثيقة دعم أبل، عن مواجهة عدد قليل من العملاء موقفًا ترفض فيه الساعات المذكورة أعلاه الشحن بعد الدخول في وضع Power Reserve (المعروف أيضًا باسم وضع الطاقة المنخفضة)، ويقال إن أحدث إصدار من watchOS 7.3.1 يمنع حدوث ذلك.

ومع ذلك، إذا كنت متأثرًا بالفعل ولم يعمل التحديث على إصلاحه، تقترح أبل أن تضع ساعتك على الشاحن وتنتظر لمدة 30 دقيقة على الأقل، وإذا استمرت مشكلة عدم الشحن، فإن أبل توصي بالاتصال بدعم أبل حتى يتمكن من ترتيب الإصلاح بالبريد لك، مجانًا تمامًا، لكن ينبغي ملاحظة أنه لا يزال يتعين على أبل فحص ساعة المستخدم لمعرفة ما إذا كانت مؤهلة للإصلاح المجاني أم لا.