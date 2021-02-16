تكنولوجيا: تقرير يؤكد على دعم GALAXY Z FOLD 3 بكاميرة مدمجة في الشاشة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكدت أحدث التسريبات التي نشرت عبر موقع Ice Universe على أن سامسونج تعمل على تطوير الكاميرة المدمجة في شاشة فرعية لتقدم في هاتف GALAXY Z FOLD 3.

يعود هاتف سامسونج القابل للطي GALAXY Z FOLD 3 للأضواء من جديد اليوم في أحدث التسريبات التي تكشف عن تفاصيل أكثر حول هذا الإصدار، حيث تدعم العملاق الكوري الهاتف بتقنية الكاميرة المدمجة في الشاشة، والتي تأتي بآداء أعلى وأكثر كفاءة.

ويوضح التقرير أن هاتف Galaxy Z Fold 3 سيتضمن شاشة فرعية بكاميرة مدمجة، إلا أن تقنية سامسونج تختلف عما قدمت ZTE في هاتف AXON 20 5G، حيث تعمل سامسونج على تطوير الكاميرة لتقدم أعلى آداء، وإنتاج صور بجودة أعلى.

ولقد نشر المصمم Ben Geskin صورة ثلاثية الأبعاد لهاتف Galaxy Z Fold 3 القابلة للطي، والتي ترتكز على ما جاء من تسريبات حتى الآن، حيث يحاكي الهاتف تصميم كاميرة هاتف سامسونج الحالي Galaxy S21 Ultra.

أيضاً يأتي هاتف Galaxy Z Fold 3 بميزة دعم قلم stylus،وهي من المميزات التي تقدم للمرة الأولى في إصدارات سامسونج القابل للطي.

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