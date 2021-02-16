شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: 3 هواتف أيفون ساعدت أبل على النمو بنسبة 93٪ فى الهند خلال 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير صادر عن شركة الأبحاث السوقية IDC، أن شركة أبل سجلت نموًا هائلاً بنسبة 93% على أساس سنوى خلال 2020 فى الهند، مدفوعاً بالمبيعات القياسية لمنتجات الجيل السابق مثل iPhone 11 و iPhone SE (2020) و iPhone XR.

وبحسب التقرير، فقد ضاعفت شركة أبل، لأول مرة، حصتها في سوق الهواتف الذكية في الهند في الربع الاحتفالي من عام 2020، حيث خرج صانع أيفون، الذي يحتل المركز السابع في قائمة الهواتف الذكية بالهند ، من عام 2020 بنمو سنوي قدره 93%، مدفوعًا بـ iPhone 11 و iPhone SE (2020) و iPhone XR.

وحتى سلسلة iPhone 12 الجديدة شهدت انتعاشًا قويًا في الربع الاحتفالي (الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر)، وفقًا لمركز البيانات الدولي، فيما قال نافكندار سينج، مدير الأبحاث في قسم Client Devices & IPDS التابع لـ IDC India ، لـ IANS: "حققت أبل عام 2020 جيدًا للغاية، ففي النصف الثاني، أدى الطلب المكبوت إلى جانب التسعير القوي ، وخاصة من قبل صانعي البيانات، إلى نموها" .

وأضاف: "بعد إطلاق الطرازات الجديدة في سبتمبر وأكتوبر، تعزز ذلك من خلال طرازات الجيل السابق - iPhone 11 و SE 2020 و XR"، كما أقر الرئيس التنفيذي لشركة أبل "تيم كوك" الشهر الماضي أن المتجر عبر الإنترنت قد تلقى استجابة هائلة في الهند.

وقال إن شركة آبل ضاعفت حصتها من الهواتف الذكية في الهند إلى 4% (في ربع ديسمبر) وأن الشركة مستعدة لإطلاق متاجر البيع بالتجزئة في البلاد في المستقبل القريب، وعلى الرغم من وصوله في أكتوبر، إلا أن iPhone 12 ساهم بشكل كبير في صعود شركة أبل في الربع الرابع من عام 2020 في البلاد.

وبدأت أبل بالفعل في تصنيع بعض طرازات iPhone في الهند، ووفقًا لـ IDC's Quarterly Mobile Phone Tracker ، خرج سوق الهواتف الذكية في الهند من عام 2020 عند 150 مليون وحدة، بانخفاض 1.7% على أساس سنوي، بعد عدة سنوات من النمو.