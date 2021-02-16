شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعرف على الاسم المنتظر لنظام أندرويد 12 من جوجل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد شركة جوجل لطرح نظام التشغيل أندرويد 12، والذى يعتبر التحديث المقبل لنظام تشغيلها للهواتف الذكية، حيث ظهرت على مدار الفترة الماضية العديد من التسريبات التى تكشف التغييرات الكبيرة في واجهة المستخدم وغيرها، وذلك بفضل مطوري XDA، ولكن الآن، بفضل مطوري XDA مرة أخرى، قد يتم الكشف عن الاسم الذى سيحمله نظام أندرويد 12.

فلسنوات طويلة، تم تحديد إصدارات أندرويد بأسماء الحلوى، وبدأت الحلوى كل عام بالحرف التسلسلي التالي في الأبجدية، إلا أن جوجل تخلت عن أسماء الحلوى لصالح الأرقام مع Android 10 ، لكن ورد أن الشركة لا تزال تستخدم أسماء الحلوى داخليًا، ويبدو أن اسم الحلوى في Android 11 كان Red Velvet Cake ، على سبيل المثال، وبحسب مطورو XDA ، فإن اسم الحلوى لنظام أندرويد 12 سيكون Snow Cone أو "الثلج المخروط".

فيما كشف تقرير أخر عن 17 اسمًا آخر للحلويات تبدأ بحرف "S" والتي قد يتم استخدامها لتسمية نظام Android 12، والأسماء المقترحة هي :

S’mores

Salted Caramel

Saltwater Taffy

Sheet Cake

Sponge Cake

Strawberry Shortcake

Shortbread

Soufflé

Sundae

Sherbet

Soft Serve

Stracciatella

Sugar Cookie

Samoas

Snickerdoodle

Streusel

Stroopwafel

فيما أفاد مطورو XDA أن جوجل ربما توفر وضع "الاستخدام بيد واحدة" لنظام Android 12، وقد تقدم جوجل طريقة تتيح لهواتف Pixel التحقق من الاتجاه الذي تواجهه رأسك لمنع تدوير شاشتك، على سبيل المثال، عندما تكون مستلقيًا على سريرك.