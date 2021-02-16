شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هل تتيح آبل خدمة الدفع باستخدام بتكوين على أجهزة أيفون؟.. تقرير يجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتعاون شركة آبل مع شركة مدفوعات blockchain BitPay لتمكين مالكي أجهزتها استخدام Bitcoin والعملات المشفرة الأخرى لشراء السلع والخدمات وفقا لما نقله موقع techradar.

وستدعم خدمة الدفع عبر الهاتف المحمول التابعة للشركة، Apple Pay، الآن بطاقات الخصم من BitPay، والتي تحول مقتنيات التشفير إلى عملة ورقية محلية (مثل الدولار الأمريكي والجنيه الإسترليني والدولار الأسترالي) عند إجراء الدفع.

وفقًا لمدونة BitPay ، سيتمكن العملاء من إجراء عمليات شراء داخل التطبيق وبدون تلامس وعبر الإنترنت باستخدام Bitcoin، عبر الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية وأجهزة الكمبيوتر والساعات الذكية من Apple.

وتسمح بطاقة الخصم BitPay أيضًا بالدفع باستخدام مجموعة من العملات البديلة، مثل Bitcoin Cash (BCH) و Ether (ETH) ، بالإضافة إلى USD Coin (USDC) و Pax Standard (PAX) و Binance USD (BUSD) عملات مستقرة.

وفقًا لـ BitPay ، من المقرر أيضًا أن تصل الخدمة لمستخدمي Android بحلول نهاية الربع، عبر تحديثات لخدمات Samsung Pay و Google Pay.

وتعد مدفوعات Bitcoin على iPhone أحد أكبر الانتقادات الموجهة إلى Bitcoin، باعتباره نظامًا إيكولوجيًا جديدًا للمدفوعات، هو أن أصحابها لديهم فرصة ضئيلة لإنفاق عملاتهم المشفرة، لأن أقلية فقط من البائعين يدعمون هذا النوع من المعاملات.

ومع توفر مدفوعات التشفير البسيطة الآن لملايين المستخدمين لـ Apple Pay، تم توسيع مجموعة المعاملات القابلة للتطبيق بشكل كبير.