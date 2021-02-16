Terrafugia Transition.. أول تاكسي طائر يحصل على التراخيص لبدء العمل

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 16 فبراير 2021 07:17 مساءً - منذ ساعتين

خطوة تقرب حلم السيارة الطائرة لتصبح أمر واقع، منحت إدارة الطيران الفيدرالية FAA الموافقة على بدء عمل مركبة أرضية جوية هجينة يمكنها التحليق بسرعة 100 ميل في الساعة،

وحصلت السيارة الطائرة المسماة Terrafugia Transition على شهادة خاصة بصلاحية الطائرات الرياضية الخفيفة من الوكالة؛ ما يمنحها الضوء الأخضر للإقلاع.

ويتوافر الآن إصدار خاص بالطيران فقط للطيارين ومدارس الطيران، وذلك بالرغم من مرور عام آخر أو نحو ذلك قبل أن تصبح مكونات سيارتها قانونية في الشوارع، إذ لا تزال بحاجة إلى تلبية معايير السلامة على الطرق.

ويمكن للسائقين الانتقال من الطيران إلى القيادة في أقل من دقيقة، والإقلاع والهبوط في المطارات الصغيرة أو الطريق السريع.



وتأمل شركة Terrafugia في الحصول على الإنتاج والموافقات على السيارة الطائرة الهجينة ذات المقعدين خلال عام 2022، لكن المهتمين بتجربتها يحتاجون إلى رخصة قيادة وشهادة طيار رياضي.

وكانت Terrafugia المملوكة للصين مفرطة في التفاؤل بشأن تسليم الطائرة الصالحة للطرق، وهي طائرة صغيرة ذات أجنحة قابلة للسحب يمكنها القيادة على الطرق والطيران في الهواء الطلق.

وتعمل Terrafugia Transition بمحرك Rotax 912iS Sport العامل بالوقود بقوة 100 حصان، وتتميز بسرعة طيران قصوى تبلغ 100 ميل في الساعة ومدى يبلغ نحو 400 ميل، مع ارتفاع 10000 قدم.

ويمكن تشغيل محرك الطائرة إما بالبنزين الممتاز وإما بوقود الطائرات، بينما يتم تشغيل السيارة بواسطة محرك كهربائي هجين، وتشمل الميزات القياسية فرامل قرصية هيدروليكية للعجلات الأربع، وقفص أمان صلبا من ألياف الكربون ومظلة لهيكل الطائرة.

وتزن السيارة نحو 1300 رطل، ولها معدات هبوط ثابتة وجناحان بعرض 27 قدما، وتطوى الأجنحة للسماح بالتخزين السهل في مرآب لسيارة واحدة.



