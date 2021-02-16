تكنولوجيا: تسريبات تكشف عن إختبارات الآداء الأولية لرقاقة A15 القادمة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - رصدت رقاقة A15 القادمة من ابل مؤخراً في قاعدة بيانات Geekbench، حيث كشفت التسريبات عن إختبارات الآداء لرقاقة المعالج التي تدعم الجيل القادم من هواتف الأيفون.

إستطاعت رقاقة Apple A15 القادمة أن تسجل 1724 نقطة في إختبارات الآداء الأحادية، بينما سجلت الرقاقة 4320 نقطة في إختبارات الآداء للأنوية المتعددة.

كانت رقاقة ابل السابقة Apple A14 قد سجلت في إختبارات الآداء في Geekbench عدد 1606 نقطة في إختبارات الأنوية الأحادية، بينما سجلت الرقاقة 4305 نقطة في إختبارات الأنوية المتعددة، لذا تأتي رقاقة Apple A15 بتحسينات في الآداء بنسبة 7% في النمط المتعدد.

من جانب أخر تشير التسريبات إلى أن النتائج التي تظهر في Geekbench تعود للإختبارات الأولية لرقاقة Apple A15، كما ترتكز الرقاقة على دقة تصنيع 5 نانومتر وعملية تصنيع TSMC، أيضاً تأتي الرقاقة الجديدة بإستهلاك أقل للطاقة بنسبة 15%.

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