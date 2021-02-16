شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: اختبار جهاز تحكم عن بعد قابل لإعادة الشحن.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تختبر شركة Roku المتخصصة في تشغيل الوسائط الرقمية للأجهزة، إصدارًا جديدًا من جهاز التحكم عن بُعد الخاص بها لأجهزة فك التشفير، Roku Voice Remote Pro، الذي يتخلص من بطاريات AAA للحصول على بطارية مدمجة قابلة لإعادة الشحن بدلاً من ذلك وفقا لموقع theverege.

ويقدم الطراز الجديد الذي كشفت عنه الشركة، خيار "الباحث عن بُعد" وأدوات التحكم الصوتي بدون استخدام اليدين، (لذا ستتمكن من قول شيء مثل "مرحبًا Roku ، اعثر على جهاز التحكم عن بُعد الخاص بي" وقم بإلغائه.

كما أنه يتميز بزرين قابلين للتخصيص، بالإضافة إلى الأزرار الأربعة المبرمجة مسبقًا لخدمات البث التي دخلت في شراكة مع الشركة .

لكن لسوء الحظ يتم شحن جهاز التحكم عن بعد الجديد عبر Micro-USB ، وليس USB-C الأكثر حداثة، كما أنه ليس متاحًا على نطاق واسع في الوقت الحالي.

ويأتي ذلك مع مطالبات أن تقوم Roku والتي توفر الوصول إلى محتوى الوسائط المتدفقة من مختلف الخدمات عبر الإنترنت، بعمل ترقية لـ Voice Remote Pro فضلا عن إضافة USB-C، والشحن اللاسلكي والأزرار المضيئة.