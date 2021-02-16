مايكروسوفت تجلب تطبيق Office الموحد إلى آيباد

دبي - يزن راشد - قامت شركة مايكروسوفت بتحديث تطبيق Office الموحد للأجهزة المحمولة لنظام iOS إلى الإصدار 2.46 مع دعم iPadOS لكي يعمل عبر أجهزة حواسيب آيباد اللوحية من شركة آبل.

وبعد إصداره لجهاز آيفون في شهر فبراير 2020، حدثت الشركة الآن إصدار آيباد ليكون تطبيقًا واحدًا وموحدًا.

ويعد Microsoft Office لجهاز آيباد الآن تطبيقًا واحدًا يتضمن Word و PowerPoint و Excel و OneNote ضمن شكل وأسلوب موحدين.

ويجمع تطبيق Office الجديد بين Word و Excel و PowerPoint في تطبيق واحد، ويمكن للمستخدمين اختيار إنشاء Word أو Excel أو المستندات الأخرى من داخل شاشة البدء الواحدة.

وأطلقت مايكروسوفت البرنامج في الأصل لنظامي التشغيل iOS وأندرويد في عام 2019، وتعمل الشركة منذ ذلك الحين على تحسينه تدريجيًا، لكنه عمل دائمًا في وضع الإطارات بدلاً من تطبيق آيباد المحسّن بالكامل.

ويعني هذا التحديث الجديد أن Office أصبح الآن تطبيق iPadOS كاملًا، مع إمكانية الوصول إلى جميع المتغيرات اللوحية العادية لمجموعة إنتاجية مايكروسوفت.

ويتم تجميع التطبيق أيضًا في بعض الأدوات المفيدة المصممة بشكل أساسي لمهام الأجهزة المحمولة.

ويتضمن ذلك القدرة على إنشاء ملفات PDF بسرعة أو توقيع المستندات، وتحويل الصور إلى نصوص وجداول، والمزيد من الإجراءات السريعة.

وقامت عملاقة البرمجيات بتبسيط عروض Office للأجهزة المحمولة عبر هذا التطبيق الفردي، لكن تطبيقات Word و Excel و PowerPoint المستقلة لا تزال متاحة في App Store ويتم تحديثها بانتظام.

وليس من الواضح ما إذا كانت مايكروسوفت تنوي إزالة هذه التطبيقات المستقلة، التي لا يبدو أن لديها أي وظائف يفتقر إليها الإصدار الموحد الجديد.

وبينما استغرق تطبيق Office الرئيسي بعض الوقت ليكون مناسبًا لجهاز آيباد، فقد أضافت مايكروسوفت العديد من الميزات الخاصة بأجهزة حواسيب آيباد إلى تطبيقاتها الإنتاجية، بما في ذلك دعم الفأرة ولوحة التتبع حديثًا.

ويمكن لمستخدمي iPad Air و iPad‌ و iPad mini استخدام التطبيق مجانًا، لكنه يتطلب اشتراكًا في Microsoft 365 للاستفادة الكاملة من جميع ميزات المشاركة أو التعاون، أما بالنسبة لمستخدمي iPad Pro، يلزم الاشتراك المدفوع حتى لتحرير المستندات أو إنشائها.

وتقدم الشركة من داخل التطبيق الجديد خيارات اشتراك متنوعة تبدأ من 6.99 دولارات شهريًا.