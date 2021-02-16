تيك توك تواجه الشكاوى في جميع أنحاء أوروبا

دبي - يزن راشد - تعرضت منصة تيك توك الصينية لمشاركة مقاطع الفيديو القصيرة المملوكة لشركة بايت دانس إلى العديد من الشكاوى من مجموعات المستهلكين في الاتحاد الأوروبي اليوم الثلاثاء بزعم انتهاكها لقوانين المستهلك في الكتلة وإخفاقها في حماية الأطفال من الإعلانات المخفية والمحتوى غير اللائق.

وتزداد شعبية منصة تيك توك بسرعة في جميع أنحاء العالم، لا سيما بين المراهقين، وهي تواجه انتقادات متزايدة بشأن سياسات الخصوصية والسلامة الخاصة بها بعد عدد من الحوادث.

وأشارت مجموعة المستهلكين الأوروبية BEUC إلى العديد من المشكلات في شكواها، من بينها شروط الخدمة.

وقالت: إن شروط الخدمة غامضة وغير واضحة وتفضل المنصة على حساب مستخدميها، كما أن شروط حقوق النشر الخاصة بها غير عادلة لأنها تمنح المنصة حقًا غير قابل للإلغاء لاستخدام وتوزيع وإعادة إنتاج مقاطع الفيديو التي ينشرها المستخدمون دون مقابل.

وأوضحت المجموعة أن سياسة العناصر الافتراضية للشركة، حيث يمكن للمستخدمين شراء العملات لاستخدامها في الهدايا الافتراضية لمشاهير تيك توك الذين يحبون أداؤهم، تحتوي على شروط غير عادلة وممارسات مضللة.

وقالت مجموعة المستهلكين الأوروبية: فشلت تيك توك في حماية الأطفال والمراهقين من الإعلانات المخفية والمحتوى الذي قد يكون ضارًا عبر منصتها.

وأضافت مجموعة المستهلكين الأوروبية: إن ممارسات الشركة في معالجة البيانات الشخصية للمستخدمين مضللة.

وبالإضافة إلى شكوى مجموعة المستهلكين الأوروبية، قامت منظمات المستهلكين في 15 دولة بتنبيه سلطاتها وحثتها على التصرف.

وقال متحدث باسم تيك توك: نحن دائمًا منفتحون على سماع كيف يمكننا التحسين، وقد اتصلنا بمجموعة المستهلكين الأوروبية حيث نرحب باجتماع للاستماع إلى مخاوفها.

وقالت الشركة: إنها طورت ملخصًا داخل التطبيق لسياسة الخصوصية الخاصة بها لتسهيل فهم المراهقين لموقفها بشأن الخصوصية.

يذكر أن تيك توك تتطلع إلى ترسيخ مكانتها باعتبارها موطنًا لمشجعي كرة القدم لمشاركة شغفهم باللعبة، وتبعًا لذلك عقدت شراكة مع UEFA EURO كراع عالمي رسمي لبطولة EURO 2020 الأوروبية لكرة القدم.

ومع معاناة الرياضات الجماعية أثناء الوباء، تساعد المنصات المشجعين على التواصل مع رياضتهم بطريقة جديدة تمامًا.

وتمثل هذه الشراكة الأولى من نوعها على مستوى العالم حيث إن تيك توك هي المنصة الترفيهية الرقمية الأولى التي ترعى بطولة دولية كبرى لدوري أبطال أوروبا.