حلم السيارة الطائرة يقترب من الواقع مع Terrafugia

دبي - يزن راشد - اقترب حلم السيارة الطائرة خطوة واحدة من الواقع بعد أن منحت إدارة الطيران الفيدرالية FAA الموافقة على مركبة أرضية جوية هجينة يمكنها التحليق بسرعة 100 ميل في الساعة.

وحصلت السيارة الطائرة المسماة Terrafugia Transition على شهادة خاصة بصلاحية الطائرات الرياضية الخفيفة من الوكالة، مما يمنحها الضوء الأخضر للإقلاع.

ويتوفر الآن إصدار خاص بالطيران فقط للطيارين ومدارس الطيران، وذلك بالرغم من مرور عام آخر أو نحو ذلك قبل أن تصبح مكونات سيارتها قانونية في الشوارع، حيث لا تزال بحاجة إلى تلبية معايير السلامة على الطرق.

ويمكن للسائقين الانتقال من الطيران إلى القيادة في أقل من دقيقة، والإقلاع والهبوط في المطارات الصغيرة أو الطريق السريع.

وتأمل شركة Terrafugia في الحصول على الإنتاج والموافقات على السيارة الطائرة الهجينة ذات المقعدين خلال عام 2022، لكن المهتمين بتجربتها يحتاجون إلى رخصة قيادة وشهادة طيار رياضي.

وكانت Terrafugia المملوكة للصين مفرطة في التفاؤل بشأن تسليم الطائرة الصالحة للطرق، وهي طائرة صغيرة ذات أجنحة قابلة للسحب يمكنها القيادة على الطرق والطيران في الهواء الطلق.

ووعدت في البداية ببيعها في عام 2015، ومن ثم 2018، ومن ثم عام 2019، لكن المدير العام لشركة Terrafugia، (كيفن كولبورن) Kevin Colburn، أشاد بجهود فريقه خلال عام الوباء الصعب للغاية.

وقال كولبيرن: ظل فريقنا مركزًا، وحسّن نظام الجودة لدينا، وأكمل الجوانب الحاسمة للتصميم، وصنع السيارة، وأكمل 80 يومًا من اختبار الطيران، وسلم 150 وثيقة فنية، واجتاز بنجاح تدقيق إدارة الطيران الفيدرالية.

وأضاف: هذا إنجاز كبير يبني الزخم في تنفيذ مهمتنا لتقديم أول سيارة طائرة عملية في العالم.

وتعمل Terrafugia Transition بمحرك Rotax 912iS Sport العامل بالوقود بقوة 100 حصان، وتتميز بسرعة طيران قصوى تبلغ 100 ميل في الساعة ومدى يبلغ نحو 400 ميل، مع ارتفاع 10000 قدم.

ويمكن تشغيل محرك الطائرة إما عبر البنزين الممتاز أو وقود الطائرات، بينما يتم تشغيل السيارة بواسطة محرك كهربائي هجين.

وتشمل الميزات القياسية فرامل قرصية هيدروليكية للعجلات الأربع، وقفص أمان صلب من ألياف الكربون ومظلة لهيكل الطائرة.

وتزن السيارة نحو 1300 رطل، ولها معدات هبوط ثابتة وجناحين بعرض 27 قدمًا، وتطوى الأجنحة للسماح بالتخزين السهل في مرآب لسيارة واحدة.

وتتصور Terrafugia أن يهبط أصحاب السيارات في مطار صغير أو امتداد لطريق سريع ثم يقودونها إلى المنزل.

ويختلف هذا عن النماذج الأولية للسيارات الطائرة التي طورتها Uber و Kitty Hawk و BMW وغيرها، التي تتضمن المركبات التي تشغل مجالًا جويًا تجاريًا.

وتنتقل السيارة من وضع الطيران إلى القيادة في أقل من دقيقة، وذكرت التقارير الصادرة في عام 2018 أن سعر Terrafugia Transition قد يصل إلى 400 ألف دولار.

وتطور Terrafugia عدة نماذج من السيارات الطائرة، بما في ذلك TF-X التي تتسع لأربعة أشخاص، وهي سيارة كهربائية هجينة بأربعة مقاعد مع إمكانات إقلاع وهبوط رأسية.

ومن المقرر أن تكون TF-X شبه مستقلة، وستكون قادرة على تجنب الحركة الجوية والطقس السيئ والمجال الجوي المحظور تلقائيًا.

واستحوذت شركة جيلي الصينية، الشركة الأم لشركة فولفو، على شركة Terrafugia في عام 2017.