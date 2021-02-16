تقييمات أمازون المزيفة تُباع بالجملة عبر الإنترنت

دبي - يزن راشد - يتم بيع التقييمات الوهمية للمنتجات المباعة في سوق أمازون عبر الإنترنت بالجملة، وذلك وفقًا لمجموعة حماية المستهلك البريطانية ?Which.

ووجدت مجموعة حماية المستهلك البريطانية 10 مواقع ويب تبيع تقييمات مزيفة بسعر 5 جنيهات إسترلينية لكل منها وتحفز على المراجعات الإيجابية مقابل الدفع أو المنتجات المجانية.

وأشارت الشركة إلى أنها تواجه صراعًا شاقًا ضد صناعة المراجعات الوهمية المنتشرة، وقال متحدث باسم أمازون: نزيل التقييمات المزيفة ونتخذ إجراءات ضد أي شخص متورط في الإساءة.

ويسمح سوق التجزئة العملاق لتجار التجزئة الآخرين ببيع سلعهم عبر موقع أمازون الإلكتروني.

وحددت مجموعة حماية المستهلك البريطانية مواقع الويب التي تقدم خدمات مراجعة للسلع المعروضة للبيع في سوق أمازون، التي تنتهك شروط وأحكام الشركة.

وهناك مجموعات من المراجعات الوهمية المتاحة للبائعين لشرائها مقابل نحو 15 جنيهًا إسترلينيًا بشكل فردي، بالإضافة إلى مجموعات بالجملة تبدأ من 620 جنيهًا إسترلينيًا مقابل 50 مراجعة وتصل إلى 8000 جنيه إسترليني مقابل 1000.

واقترحت المجموعة أيضًا أن خمسة من الشركات التي وجدتها لديها أكثر من 702.000 مراجع للمنتجات في دفاترها.

ويتم تقديم مدفوعات صغيرة لمراجعي المنتج تتراوح من بضعة جنيهات إلى أكثر من 10 جنيهات إسترلينية، مع المنتجات المجانية أو المخفضة.

ويمكنهم حتى أن يشاركوا في مخططات الولاء ويكسبوا لأنفسهم سلعًا ممتازة، من لعب الأطفال إلى معدات التمرين.

وقدمت المواقع نصائح حول كيفية كتابة المراجعات حتى لا تثير شك أمازون، وفي بعض الحالات كانت لديها معايير للمراجعين للوفاء بها للتأهل للحصول على مكافآت.

وطالبت (ناتالي هيتشنز) Natalie Hitchins، رئيسة المنتجات والخدمات المنزلية في مجموعة ?Which، هيئة المنافسة والأسواق CMA بالنظر في بيع المراجعات الوهمية على وجه السرعة.

وقالت: يجب على الهيئة التنظيمية اتخاذ إجراءات صارمة ضد الجهات الفاعلة ومحاسبة المواقع إذا فشلت في الحفاظ على أمان مستخدميها.

وأضافت: إذا كانت المواقع غير قادرة على القيام بذلك، يجب على الحكومة بشكل عاجل تعزيز حماية المستهلك عبر الإنترنت.

ووجد تحقيق سابق أجرته مجموعة المستهلكين العشرات من مجموعات فيسبوك مع البائعين الذين يعرضون العمولات مقابل المراجعات المزيفة.

وقد أدى ذلك إلى توقيع فيسبوك و eBay اتفاقيات مع هيئة أسواق المال من أجل تحديد التقييمات المزيفة والمضللة والتحقيق فيها والرد عليها بشكل أفضل.

وأشار متحدث باسم أمازون إلى أنها عملت مع شركات التكنولوجيا الأخرى للإبلاغ عن الجهات السيئة، لكنه أضاف أن تجار التجزئة عبر الإنترنت لا يمكنهم القيام بذلك بمفردهم.

وقال: إن العملاء بحاجة إلى أن يكونوا قادرين على الوثوق بالمراجعات التي يرونها عبر الإنترنت وينبغي منح المزيد من السلطات للجهات التنظيمية، مثل هيئة أسواق المال.