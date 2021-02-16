آبل تقدم إصلاحات مجانية لأجهزة Apple Watch

دبي - يزن راشد - أصدرت شركة آبل watchOS 7.3.1 لسلسلة Apple Watch Series 5 و Apple Watch SE، وأشارت ملاحظات الإصدار إلى أن التحديث يتضمن إصلاحًا لمنع الخلل الذي تسبب في توقف نماذج الساعة الذكية في وضع Power Reserve الموفر للبطارية.

ونشرت آبل وثيقة دعم جديدة لتكملة watchOS 7.3.1 بتفاصيل إضافية حول هذا الخطأ.

ويتيح لك وضع Power Reserve رؤية الوقت عبر Apple Watch مع الحفاظ على عمر البطارية، لكن لا تتواصل Apple Watch وآيفون في وضع Power Reserve، ولا يمكنك الوصول إلى ميزات الساعة الأخرى.

وتوضح آبل في مستند الدعم الجديد الخاص بها أن عددًا صغيرًا جدًا من عملاء ساعتها الذكية مع Series 5 أو SE قد واجهوا مشكلة مع عدم شحن ساعتهم بعد دخولها وضع Power Reserve.

وتقول آبل: إن watchOS 7.3.1، الذي تم إصداره للجمهور يمنع حدوث هذه المشكلة مع أجهزة Series 5 أو SE الأخرى.

ويعني هذا أن التحديث لن يحل المشكلة للمستخدمين الذين يواجهونها بالفعل، لكن يجب أن يمنع حدوثها للمستخدمين الإضافيين.

وواجه عدد قليل جدًا من العملاء الذين لديهم نماذج Series 5 أو SE العاملة بنظام watchOS 7.2 أو watchOS 7.3 مشكلة مع عدم شحن ساعتهم بعد دخولها وضع Power Reserve.

وللتحقق مما إذا كانت Apple Watch قد تأثرت بهذه المشكلة، ضع ساعتك على الشاحن الذي تستخدمه عادةً، ثم انتظر لمدة 30 دقيقة على الأقل.

وإذا كانت ساعتك تعاني من هذه المشكلة، فإن آبل تقول: يجب عليك الاتصال بالدعم الفني لكي تحصل على عملية الإصلاح المجانية، وتوضح الشركة أنه يتم فحص ساعتك قبل الخدمة للتحقق من أهليتها للإصلاح المجاني.

ويمثل watchOS 7.3.1 تحديثًا طفيفًا لنظام التشغيل watchOS 7 الذي تم إصداره في شهر سبتمبر، ويأتي watchOS 7.3.1 بعد أسبوعين من إصدار watchOS 7.3.

ويمكن تنزيل تحديث watchOS 7.3.1 مجانًا من خلال تطبيق Apple Watch المخصص عبر آيفون من خلال الانتقال إلى خيار عام، ومن ثم تحديث البرنامج.

ولتثبيت البرنامج الجديد، يجب أن تحتوي ساعة آبل الذكية على بطارية بنسبة 50 في المئة على الأقل، ويجب وضعها على شاحن، ويجب أن تكون في نطاق ‌آيفون‌.

ويتاح التحديث الجديد لأجهزة Series 5 و SE فقط، لذلك لن يتوفر التحديث لنماذج الساعة الذكية الأخرى.