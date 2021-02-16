شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعني إيه ميزة Activation Lock من أبل؟ وما هي فائدتها؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توفر شركة أبل ميزة تعرف بـ Activation Lock أو "قفل التنشيط" والتى تعتبر ميزة مهمة للغاية عند فقدان الهاتف أو سرقته، فعند تعرض المستخدم للسرقة، فإن أول الخطوات التى يمكن القيام بها للعثور على الهاتف هي استخدام تطبيق تحديد الموقع (Find My) من أبل الذي يجمع بين نظام GPS المدمج في هاتف آيفون والميزات الأخرى التي توفرها خدمة iCloud، فيما يتم تفعيل Activation Lock تلقائيًا بعد تنشيط خيار "تمييز كمفقود" في تطبيق تحديد الموقع.

ميزة Activation Lock تقوم ميزة قفل التنشيط بقفل شاشة جهازك بواسطة رمز دخول وتتيح لك عرض رسالة مخصصة باستخدام رقم هاتفك لمساعدتك في استعادته، ويمكنك أيضًا مسح بيانات جهازك عن بُعد إذا دعت الحاجة إلى ذلك، وسيستمر عرض رسالتك المخصصة حتى بعد مسح بيانات الجهاز.

وتري أبل أن هذه الميزة تساعد المستخدمين في الحفاظ على أمان أجهزتهم، لأنها تزيد من فرص استعادتك له، وإذا مسحت بيانات جهازك عن بعد، ستستمر الميزة في منع أي شخص من إعادة تنشيط جهازك بدون إذنك، مع ملاحظة أن ميزة قفل التنشيط تعمل أيضًا مع جهاز آيباد اللوحي وساعة آبل الذكية.