شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تفاصيل اكتتاب أكبر شركة لتدوير البطاريات منتهية الصلاحية في تورينتو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقتربت شركة Li-Cycle Corp ، وهي شركة لإعادة تدوير بطاريات الليثيوم أيون، من إبرام صفقة للاكتتاب العام من خلال اندماج مع شركة Peridot Acquisition Corp بتقييم بنحو 1.7 مليار دولار، وفقًا لأشخاص مطلعين على الأمر.

ونقلت رويترز عن مصادر، طلبت عدم الكشف عن هويتها، إنه قد يتم الإعلان عن الصفقة في وقت مبكر قبل إعلان رسمي، إنه يمثل رهانًا على السوق المتنامي لإعادة تدوير البطاريات المستعملة، وكذلك على الطلب المتزايد على مصادر طاقة الليثيوم أيون للتقنيات الجديدة مثل السيارات الكهربائية.

وتأسست Li-Cycle في تورنتو في عام 2016، وهي تعيد تدوير بطاريات الليثيوم أيون المنتهية الصلاحية والتي تعمل على تشغيل منتجات مثل السيارات الكهربائية والمعدات الطبية والهواتف الذكية، يشمل مستثمروها Moore Strategic Ventures و CC Industries.

ومن المتوقع أن يصل حجم البطاريات المنتهية الصلاحية إلى 1.2 مليون طن في عام 2025 و 3.5 مليون طن في عام 2030 ، وفقًا لشركة أبحاث السوق IHS Markit.

وPeridot هي شركة استحواذ ذات أغراض خاصة (SPAC) بقيادة شركة الاستثمار Carnelian Energy Capital Management، جمعت 300 مليون دولار في طرح عام أولي (IPO) في بورصة نيويورك للأوراق المالية في سبتمبر.

شركة SPAC هي شركة صورية تقوم بجمع الأموال في الاكتتاب العام للاندماج مع شركة مملوكة للقطاع الخاص ثم يتم تداولها علنًا نتيجة لذلك.

برزت SPACs كبديل للاكتتاب العام للشركات، مما يوفر طريقًا للاكتتاب العام مع تدقيق تنظيمي أقل ويقين أكبر بشأن التقييم الذي سيتم تحقيقه والأموال التي سيتم جمعها.