طقس سيء يضرب مصر .. التفاصيل وموعد الإنتهاء

الشارقة - اميمة ياسر - بدأت البلاد تشهد حالة من عدم الاستقرار بالأحوال الجوية تضرب كافة محافظات الجمهورية ، وسط انخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة ونشاط للرياح .

وتشهد محافظات القاهرة الكبرى ، أمطار خفيفة مع نشاط ملحوظ فى درجات الحرارة ، حيث تشهد العاصمة أمطار خفيفة على مناطق متفرقة وعلى فترات متقطعة، وسط تحذيرات لهيئة الأرصاد الجوية من استمرار حالة عدم الاستقرار حتى الخميس .

وأصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنذار بحرى خاص بحالة البحر المتوسط والبحر الأحمر من الثلاثاء للخميس المقبل.

وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، أن البحر المتوسط يشهد نشاط للرياح الشمالية الغربية تتراوح سرعتها من 30 ل 45 عقده وارتفاع الموج يوم الثلاثاء من 3.5 ل 5.5 متر ، ويوم الاربعاء من 4 ل 6 أمتار منا يؤدى لاضطراب الملاحة البحرية وانخفاض الروية الأفقية ، فضلا عن تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة مما يؤدى لسقوط الأمطار الغزيرة .

أما البحر الأحمر فسيشهد نشاط للرياح الشمالية الغربية مما يؤدى لاضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس وارتفاع الموج من 3.5 ل 4.5 متر على خليج السويس ، ومن 3 ل 4.5 على البحر الأحمر .

طقس اليوم بداية عدم الاستقرار

و يشهد الطقس اليوم الثلاثاء ، طقس بارد على القاهرة والوجه البحرى والرياح نشطة ، وطقس بارد على السواحل الشمالية الغربية والرياح نشطة ، وطقس مائل للبرودة على السواحل الشمالية الشرقية ، طقس دافئ على جنوب سيناء والرياح معتدلة

كما تتوقع هيئة الأرصاد، أن يسود طقس مائل للبرودة على شمال الصعيد، والرياح نشطة ، وطقس دافئ على جنوب الصعيد والرياح نشطة .

أماكن الأمطار

وكشف محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، أن البلاد تشهد فرص أمطار خفيفة لمتوسطة على مناطق من القاهرة والجيزة والقليوبية والإسماعيلية والسويس والغربية والمنوفية والشرقية .

كما تشهد البلاد فرص أمطار غزيرة ورعدية مصحوبة بالبرد أحيانا على مناطق من السلوم ومطروح والإسكندرية ورشيد وبلطيم ودمياط وبورسعيد وكفر الشيخ والبحيرة والدقهلية .

كما تتوقع الأرصاد فرص أمطار متوسطة تكون رعدية مصحوبة بحبات البرد على مناطق من رفح ورأس سدر والعريش وسانت كاترين شمال ووسط سيناء ، وأمطار خفيفة على مناطق من الفيوم وبنى سويف وتكون صقيع على المزروعات ، ونشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على أغلب الأنحاء تصل لحد العاصفة عل شمال الصعيد .

وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن الظواهر الجوية المتوقعة من اليوم الثلاثاء 16 فبراير 2021 إلى الخميس 18 فبراير 2021، حيث تشهد البلاد حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية ( انخفاض في درجات الحرارة يصاحب ذلك نشاط الرياح على أغلب الأنحاء وسقوط الأمطار على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد )