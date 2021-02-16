تكنولوجيا: موتورولا تعلن رسمياً عن هواتف Moto G30 وMoto G10

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة موتورولا عن هواتف Moto G30 وMoto G10 التي تنطلق بمستوى تسعير جيد مع سعة كبيرة للبطارية، وإعدادات رباعية للكاميرة الخلفية.

تدعم موتورولا هاتفي Moto G10 و Moto G30 بكاميرة رئيسية رباعية والتي تتضمن كاميرة بزوايا عرض واسعة، وأيضاً كاميرة فائقة الإتساع، ومستشعر macro، وأيضاً كاميرة لعمق التصوير.

كما تقدم موتورولا الهاتفين بمدخل 3.5مم للسماعات في الجزء العلوي، ويضم كلا الهاتفين زر مخصص لمساعد Google الرقمي، ومنفذ USB C في الجزء السفلي، على أن يدعم هاتف Moto G30 قدرة شحن 20W، حيث تؤكد موتورولا على قدرة الهاتف للإستمرار بعمر شحن يصل إلى 12 ساعة بعد الشحن لمدة تصل إلى 20 دقيقة.

ويدعم هاتف Moto G30 رقاقة معالج Snapdragon 662، بينما ينطلق هاتف Moto G10 برقاقة معالج Snapdragon 460، كما يدعم كلا الهاتفين التخزين الخارجي.

أيضاً يتميز هاتف Moto G30 بشاشة LCD بحجم 6.5 إنش، ومعدل تحديث 90Hz، وجودة عرض HD بلس، 720 في 1600 بيكسل، ويتوافق هاتف Moto G10 في مواصفات الشاشة، إلا أنه يدعم معدل تحديث أقل 60Hz.

كما تقدم موتورولا هاتفي Moto G10 و Moto G30 بمستشعرات للبصمة مع شعار موتورولا، أيضاً ينطلق الهاتفين بنظام تشغيل Android 11.

يذكر أن موتورولا تخطط لإطلاق هاتفي Moto G10 و Moto G30 في أسواق أوروبا والولايات المتحدة، على أن يتوفر هاتف Moto G10 بسعر 150 يورو تقريباً، بينما ينطلق هاتف Moto G30 بسعر 180 يورو.

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