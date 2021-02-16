تكنولوجيا: شاومي تحدد يوم 4 من مارس للإعلان الرسمي عن سلسلة Redmi Note 10

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - نشرت شركة شاومي إعلان تشويقي على تويتر اليوم لتؤكد على موعد الحدث القادم في 4 من مارس للإعلان الرسمي عن Redmi Note 10.

أشارت التسريبات السابقة إلى خطط شاومي للإعلان الرسمي عن سلسلة Redmi Note 10 في بداية شهر مارس، واليوم حددت العملاق الصيني 4 من مارس لكشف النقاب عن الإصدارات الجديدة، حيث جاء إعلان الشركة على صفحة mi.com و Amazon في السوق الهندي.

وتشير التوقعات إلى أن شركة شاومي تقدم خلال الحدث المرتقب كلاً من هاتفي Redmi Note 10 و Note 10 Pro، أيضاً من المقرر أن تقدم شاومي الإصدارات الجديدة بمجموعة من التحسينات.

ولقد أشارت الإعلانات التشويقية السابقة إلى أن شاومي تدعم سلسلة Redmi Note 10 بتحسنيات في الكاميرة، حيث من المتوقع أن تتضمن الإصدارات الجديدة مستشعر بدقة 108 ميجا بيكسل.

أيضاً أشارت تسريبات أخرى إلى أن هواتف Redmi Note 10 تأتي برقاقة معالج Snapdragon 750G، مع شاشات LCD مميزة بمعدل تحديث مرتفع للإطارات، ومن المتوقع أن تقدم تسريبات أخرى لاحقاً مزيد من التفاصيل حول سلسلة Redmi Note 10 حتى الإعلان الرسمي المرتقب في شهر مارس.

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