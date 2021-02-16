شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: هجوم إلكترونى على شركات عبر استهداف برامج مراقبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت هيئة مراقبة الأمن السيبراني في فرنسا، إن متسللين أمضوا ما يصل إلى ثلاث سنوات في اقتحام المؤسسات من خلال استهداف برامج المراقبة التي أنتجتها شركة Centreon الفرنسية.

وتوقفت هيئة الرقابة، المعروفة باختصارها الفرنسي ANSSI، عن تحديد المتسللين لكنها قالت إن لديهم طريقة عمل مماثلة لمجموعة التجسس الإلكتروني الروسية التي يطلق عليها غالبًا اسم "Sandworm".

ولم يرد كل من ANSSI و Centreon والسفارة الروسية في باريس على الفور برسائل تطلب التعليق.

واستهداف Centreon وهي شركة مقرها باريس متخصصة في مراقبة تكنولوجيا المعلومات، يسلط المزيد من الضوء على مدى جاذبية هذه الشركات للجواسيس الرقميين.

ولا يزال مسؤولو الأمن السيبراني في الولايات المتحدة يحاولون وضع أيديهم حول حملة تجسس طموحة اختطفت برنامج مراقبة تكنولوجيا المعلومات الذي صنعته شركة SolarWinds في أوستن بولاية تكساس.

وألمح المسؤولون الأمريكيون، الذين ألقوا باللوم على موسكو في عملية القرصنة، إلى أن شركات أخرى تعرضت أيضًا للضرب بطرق مماثلة.

في وقت سابق من هذا الشهر، ذكرت رويترز أن قراصنة صينيين يشتبه في أنهم استهدفوا عملاء SolarWinds ، مستخدمين خطأ مختلفًا وأقل خطورة للمساعدة في نشره عبر شبكات ضحاياهم

وقالت ANSSI في تقرير من 40 صفحة نُشر على موقعها على الإنترنت إن المتجه الأولي لحملة الاقتحامات التي استهدفت برامج Centreon لم يكن معروفًا.

وقالت إنها اكتشفت عمليات اقتحام تعود إلى أواخر عام 2017 وتمتد حتى عام 2020.

ولم تحدد هيئة الرقابة أسماء أو عدد الضحايا المتورطين لكنها قالت إنهم في الأساس شركات خدمات تكنولوجيا المعلومات مثل مقدمي خدمات استضافة الإنترنت.

,يقول موقع Centreon الإلكتروني إن لديها أكثر من 600 عميل مؤسسي في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك وزارة العدل الفرنسية.