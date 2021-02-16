شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مشكلة بشحن آبل ووتش والشركة تطلق تحديث جديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدرت شركة آبل تحديث watchOS 7.3.1، والذي يمكن أن يساعد في إصلاح مشكلة تمنع بعض ساعات Apple Watch Series 5 أو SE الذكية من الشحن أثناء وضع خدمة الشحن الموفر للبطارية على الرغم من إصدار هذا التحديث إلا أنه قد لا يحل المشكلة في بعض الأحيان وفقا لشركة أبل التي وعدت المستخدمين بإصلاح الساعة مجانا حال عدم حل المشكلة من خلال التحديث الجديد وفقا لموقع theverege.

وقالت Apple: "واجه عدد قليل جدًا من العملاء الذين لديهم Apple Watch Series 5 أو Apple Watch SE التي تعمل بنظام watchOS 7.2 أو 7.3 مشكلة مع عدم شحن ساعتهم بعد دخولها Power Reserve".

وأضافت الشركة أنه حال استمرت مشكلة عدم شحن Apple Watch بعد تثبيت التحديث وبعد وضعها على الشاحن لمدة 30 دقيقة على الأقل، تطلب الشركة منك الاتصال بدعم Apple لإعداد إصلاح مجاني بالبريد.

وأضافت شركة آبل، "سيتعين على الشركة فحص ساعتك "للتحقق من أنها مؤهلة للإصلاح المجاني".