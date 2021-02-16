شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الكرملين يرد على دعوة إيلون ماسك لانضمام بوتين لتطبيق Clubhouse والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصف الكرملين دعوة الملياردير التقني إيلون ماسك، للرئيس الروسي فلاديمير بوتين للانضمام إليه للدردشة على أحد تطبيقات الشبكات الاجتماعية، بأنه "مثير جدا للاهتمام" وفقا لما نقلته رويترز.

ووضع ماسك "اغني رجل في العالم" علامة على حساب الكرملين على تويتر وغرد: "هل ترغب في الانضمام إلي في محادثة بClubhouse؟". وأضاف ماسك، في تغريدة متابعة باللغة الروسية: "إنه لشرف عظيم أن أتحدث إليكم".

وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف للصحفيين في مؤتمر عبر الهاتف: "بشكل عام، هذا بالطبع اقتراح مثير للاهتمام للغاية، لكننا بحاجة إلى فهم المقصود، وما هو مقترح ... أولاً نحتاج إلى التحقق ثم الرد. "

ويتطلب تطبيق Clubhouse، وهو تطبيق مقره سان فرانسيسكو تم إطلاقه العام الماضي، دعوة القادمين الجدد من قبل المستخدمين الحاليين قبل أن يتمكنوا من الانضمام، ويقدم مجموعة مختارة من غرف الدردشة الصوتية المقسمة حسب الموضوع.

وبوتين ضابط سابق في المخابرات السوفيتية (KGB)، وصف الإنترنت ذات مرة بمشروع وكالة المخابرات المركزية، لطالما اعتبر نفسه متشككًا في التكنولوجيا الحديثة.

"نريد معرفة ذلك أولاً، وقال بيسكوف إن الرئيس بوتين لا يستخدم بشكل شخصي شبكات التواصل الاجتماعي بشكل مباشر ولا يملكها.