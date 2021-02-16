وداعاً للشخير.. صور لآخر الابتكارات للتغلب على هذا الصوت المزعج

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 16 فبراير 2021 02:02 مساءً - هل يشخر شريكك ويصدر أصواتاً كالمنشار الدائري؟ قد تكون المساعدة في متناول يدك عبر جهاز يمكنه أن يقلل من الشخير بأكثر من الخمس من خلال إرسال الكهرباء إلى لسان مرتديه.

إنّ جهاز eXciteOSA لا يصعق مرتديه أثناء نومهم كعقاب على الشخير (بالرغم من أنّ الفكرة تبدو جذابة لبعض زملاء النوم الذين يعانون منذ فترة طويلة!)

وفي تقرير نشرته مؤخراً صحيفة “ديلي ميل” وتمت ترجمته في “صوت بيروت إنترناشونال”، أشار إلى أن جهاز eXciteOSA المصنع من شركة Signifier Medical Technologies ومقرها لندن، يتم ارتداؤه خلال النهار ، ويحفز عضلات الفم واللسان.

حيث يحدث الشخير بسبب اهتزاز هياكل الحلق ، التي تسترخي عند النوم ، فتجعل الممر ضيقاً وتخلق اضطرابات الهواء الصاخبة.

وتساعد تقوية عضلات اللسان على بقاء ممر التنفس مفتوحاً في الليل ، مما يسمح بليلة أكثر راحة لمن يرتديه ومن هم على مقربة منه .

إنّ جهاز eXciteOSA معروض للبيع بالفعل في المملكة المتحدة مقابل 648 جنيهاً إسترلينياً وسيطرح للبيع في الولايات المتحدة مقابل 750 دولاراً.

ويساعد أيضاً الأشخاص الذين يعانون من توقف التنفس أثناء النوم الخفيف، وهي حالة يمكن أن تصبح فيها الممرات الهوائية مسدودة تماماً في الليل، مما يؤدي إلى انقطاع التنفس الطبيعي.

ويمكن أن يؤدي توقف التنفس أثناء النوم ، إذا لم يعالج ، إلى زيادة خطر الإصابة بالسرطان والنوبات القلبية وارتفاع ضغط الدم والسكتات الدماغية والسكري من النوع 2 والاضطرابات المعرفية والسلوكية.

وقد قال الرئيس التنفيذي لشركة Signifier Medical Technologies والمؤسس المشارك ، أخيل تريباثي: “يسرنا إطلاق أول علاج نهاري لعلاج توقف التنفس أثناء النوم والشخير “.

وأضاف: “إن جهازنا الذكي الحاصل على براءة اختراع ، ExciteOSA ، لا يعالج السبب الجذري للمشكلة فحسب، بل لا يتطلب أيضاً وجود جهاز يمكن ارتداؤه ليلاً لقضاء ليلة هادئة’.

يشبه الجهاز الذي يدعم تقنية Bluetooth والذي يتمّ التحكم به بواسطة تطبيق الكتروني، نوعاً من واقي الفم، ويتم ارتداؤه حول اللسان ، ويحتوي على أربعة أقطاب كهربائية تحفز الجزء العلوي من اللسان والسطح السفلي.

ويشجع الأشخاص الذين يقومون بالشخير على استخدام eXciteOSA في النهار لمدة 20 دقيقة كل يوم للأسابيع الستة الأولى ثم مرة واحدة في الأسبوع بعد ذلك.

وخلال كل جلسة ، تحفز الأقطاب الكهربائية عضلات اللسان باستخدام سلسلة من النبضات الكهربائية ، تدوم كل منها بضع ثوان ، مع فترات راحة مماثلة بينهما.

وقال متحدث باسم Signifier Medical Technologies: “إن التحفيز لا يضر ولا يسبب الألم وباستطاعة المريض تحديد وتعديل مستوى العلاج المطلوب”.

وأضافت الشركة أن eXciteOSA قد خدم بالفعل أكثر من 2000 مستخدماً، معظمهم في المملكة المتحدة.

تمت الموافقة على تسويق جهاز eXciteOSA للبالغين الأمريكيين وفقاً لوصفة طبية فقط في وقت سابق من هذا الشهر من قبل مركز الأجهزة والعلاج الشعاعي التابع لمركز إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA).

“إنّ توقف التنفس الانسدادي أثناء النوم لا يؤثر فقط على جودة النوم ، ولكن يمكن أن يكون له آثار صحية خطيرة أخرى إذا لم يعالج” ، قالت مديرة إدارة الأغذية والعقاقير في مكتب طب العيون والتخدير والجهاز التنفسي والأنف والحنجرة وأجهزة طب الأسنان ، مالفينا إيديلما.

وفي الاختبارات ، وجد خبراء FDA أن دورة استخدام جهاز eXciteOSA خفضت الشخير عند مستويات أعلى من 40 ديسيبل (وهو صوت عال يشبه زقزقة الطيور) بأكثر من 20 في المائة لدى 87 من أصل 115 مريضاً.

وفي مجموعة فرعية من المرضى الذين عانوا من الشخير وانقطاع النفس الانسدادي النومي الخفيف ، لاحظ الفريق في الوقت نفسه انخفاضاً متوسطاً بنسبة 48 في المائة في عدد فترات التنفس الضئيلة في الساعة ، من 10.2 إلى 5.3 ، لدى 41 من أصل 48 مريضاً.

وأضافت الدكتورة إيديلما: “يوفر ترخيص اليوم خياراً جديداً لآلاف الأفراد الذين يعانون من الشخير أو توقف التنفس أثناء النوم الخفيف.

لكنّ eXciteOSA غير مناسب للمرضى الذين يستخدمون أجهزة ضبط نبضات القلب أو الغرسات أو تقويم الأسنان أو مجوهرات الأسنان أو الأطراف الصناعية المعدنية عن طريق الفم أو تقرحات الفم، وهو أيضاً غير مناسب للحوامل.

وشملت الآثار الجانبية التي لوحظت في دراسة FDA: إفراز اللعاب المفرط ، ، ألم اللسان أو الأسنان ، وخز اللسان ، حساسية الأسنان ، طعم معدني في الفم ، وضيق الفك.