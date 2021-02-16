تكنولوجيا: LG تبدأ في دفع إصدارات 2021 من أجهزة تلفاز OLED وQLED للأسواق العالمية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بدأت شركة LG في دفع الجيل الجديد من أجهزة التلفاز المميزة بشاشات OLED وQLED وأيضاً أجهزة NanoCell التي تنطلق للأسواق العالمية.

تستعد شركة LG للأسواق العالمية خلال هذا العام بعدد كبير من أجهزة التلفاز التي تتنوع في تقنية الشاشات بين OLED، وQNED، وMini LED وأيضاً NanoCell LCD، والأحجام ومستوى التسعير لتتوافق مع إحتياجات المستخدمين.

تتوفر أجهزة التلفاز الجديدة من LG في جميع أنحاء العالم بدءاً من هذا الربع، حيث تقدم الشركة للأسواق أجهزة OLED TV في سلسلة Z1 و G1 و C1 و B1 وأيضاً A1، وتتميز هذه الأجهزة بتقنية OLED evo التي تدعم شاشة التلفاز بأعلى نسبة سطوع، كما تعمل على إنتاج صور حادة بتفاصيل أكثر دقة.

كما يتضمن الجيل الجديد من أجهزة التلفاز الجيل الرابع من المعالجات Alpha 9، الذي يدعم الأجهزة بتقنية “AI Picture Pro”، وهي تقنية تعمل على إستخدام الذكاء الإصطناعي لإدراك الكائنات والأشياء التي تظهر على الشاشة لإبراز العرض بتفاصيل أدق.

أيضاً تتضمن الأجهزة تقنية الصوتيات AI Sound Pro التي ترتكز أيضاً على الذكاء الإصطناعي لتحويل الصوت ثنائي القناة إلى صوت محيطي افتراضي 5.1.2، دون الحاجة إلى أجهزة مخصصة بتكلفة إضافية، كما تؤكد LG على أن وحدة التحكم عن بعد الجديدة Magic ستقدم للمستخدمين تجربة مميزة مع أزرار مخصصة لخدمات البث الأكثر إنتشاراً.

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