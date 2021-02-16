تكنولوجيا: تحديث Android 12 القادم يجلب نمط يدعم إستخدام الهاتف بيد واحدة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - نشر مطوري XDA تقرير جديد يوضح بعض من مميزات تحديث الأندوريد القادم Android 12 أو الذي يعرف بالأندوريد”Snow Cone”.

توقفت شركة جوجل عن تسمية التحديثات الجديدة لنظام الأندوريد بأسماء الحلوى، إلا أن الرمز الذي يعرف به الإصدار الجديد من نظام الأندوريد داخلياً هو “Snow Cone”، ولقد أوضح مطوري XDA أن إختصار “sc” أو “Snow Cone” يظهر في المصدر الخاص بتحديث Android 12.

وفي تقرير أخر لمطوري XDA كُشِف عن خطط جوجل لدعم تحديث Android 12 بنمط “one-handed”، الذي سيتيح إستخدام الهاتف وتنشيط الإجراءات في النظام بيد واحدة.

ولقد قدم نمط إستخدام الهاتف بيد واحدة عبر العديد من الشركات المصنعة للهاتف بالفعل، واليوم تستعد جوجل لجلب هذا النمط في تحديث Android 12، لذا من المتوقع أن يتم دفع هذا النمط في إصدارات أخرى من الهواتف الذكية لاحقاً.

وتشير التوقعات إلى أن جوجل تستعد لإطلاق الإصدار التجريبي من Android 12 في وقت لاحقا هذا الشهر، حيث أشارت التسريبات التي جاءت حتى الآن إلى أن جوجل تقدم الكثير من التغييرات في واجهة هذا التحديث مع مميزات جديدة يكشف عنها عند الإعلان الرسمي عن إطلاق الإصدار التجريبي.

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