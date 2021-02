شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: المعارضة الأسترالية تدعم إجبار فيس بوك وجوجل على الدفع مقابل المحتوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال مصدران مطلعان على الأمر إن المعارضة السياسية الأسترالية ستدعم التشريع المقترح الذي من شأنه أن يجبر شركتي جوجل وفيس بوك على دفع أموال للناشرين والمذيعين مقابل المحتوى.

وبحسب موقع TOI الهندى، فتتم مراقبة آفاق مشروع القانون، الذي يعارضه عمالقة التكنولوجيا الأمريكيون بشدة، على نطاق واسع في جميع أنحاء العالم حيث من المتوقع أن تحذو الدول الأخرى حذوها إذا نجحت أستراليا في جهودها، وقالت المصادر، التي لم يُسمح لها بالتحدث إلى وسائل الإعلام بشأن هذه المسألة، ورفضت الكشف عن هويتها، إن نوابًا من حزب العمال يسار الوسط الأسترالي أيدوا مشروع القانون في اجتماع عقد في كانبيرا يوم الثلاثاء.

وبحسب التقرير فإن الحكومة بحاجة إلى دعم المعارضة لأن الحزب الليبرالي الحاكم الذي يتزعمه رئيس الوزراء سكوت موريسون لا يتمتع بأغلبية في مجلس الشيوخ في البلاد، ومن المتوقع أن يتم التصويت على مشروع القانون في البرلمان في أقرب وقت هذا الأسبوع.

ولم يرد ممثلو جوجل وفيسبوك على الفور على طلبات من رويترز للتعليق، فيما وصفت جوجل التشريع بأنه "غير عملي" وهددت بسحب محرك البحث الخاص بها من أستراليا، تضغط كلتا الشركتين بشدة من أجل تخفيف التشريع ، حيث يجري كبار المسؤولين التنفيذيين محادثات مع موريسون وأمين الخزانة جوش فرايدنبرج.

كما طلبت جوجل سلسلة من التغييرات، وأبرزها وجود نظامها الأساسي الجديد ، Showcase ، الذي تمت تغطيته بالتشريع بدلاً من إنشاء نتائج البحث، فيما أصبحت هذا الأسبوع Seven West Media Ltd الأسترالية أول منفذ إخباري رئيسي في البلاد يبرم صفقة ترخيص مع جوجل.

وبذلك، انفصلت عن منافسيها News Corp و Nine Entertainment Co Holdings Ltd اللتين أخفقتا في التوصل إلى اتفاقيات مع جوجل وبدلاً من ذلك دعمت التشريع الذي يدعو إلى وجود حكم لتحديد رسوم المحتوى في حالة عدم وجود صفقة خاصة.

وخارج أستراليا، اتفقت جوجل ومجموعة ضغط للناشرين الفرنسيين في يناير على إطار عمل لحقوق الطبع والنشر لشركة التكنولوجيا لدفع ناشري الأخبار مقابل المحتوى عبر الإنترنت، وقالت رويترز الشهر الماضي إنها وقعت اتفاقا مع جوجل لتكون أول مزود إخباري عالمي لمعرض أخبار جوجل.