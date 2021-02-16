“واتس آب” يختبر ميزة طال انتظارها

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 16 فبراير 2021 12:09 مساءً - منذ 3 ساعات

في محاولة لمواكبة تطبيقات المراسلة الأخرى، بدأ تطبيق ”واتس آب“ اختبار ميزة فتح التطبيق على أكثر من جهاز على الهواتف التي تعمل بنظامي“IOS“ و“الأندرويد“.

وتمكن الميزة المستخدم من تسجيل الدخول بحساب ”واتس آب“ الخاص به على أكثر من جهاز في نفس الوقت، على غرار التطبيقات الأخرى، مثل ”تيليغرام“ و“ماسنجر“ و“فيسبوك“ و“إنستغرام“ وغيرها، وفقًا لموقع ”فيستا باز“.

وحتى الآن، لا يمكن تسجيل الدخول بحساب ”واتس آب“ واحد إلى جهازين في وقت واحد، وإذا حاولت يتم تسجيل الخروج تلقائيا.

إلا أن الخاصية الجديدة، التي رصد الخبراء برمجياتها ضمن التحديث الجديد ”2.21.30.16“، ستمكن المستخدمين من فتح حساب ”واتس آب“ على 4 أجهزة في نفس الوقت.

وتتيح الميزة الجديدة للمستخدمين إمكانية فتح ”واتس آب ويب“ على كمبيوتر سطح المكتب أو اللاب توب حتى لو كان الهاتف الذكي غير متصل بالإنترنت، الأمر الذي من شأنه أن ينال إعجاب الجميع .

وبعد ظهور النسخة التجريبية من برمجيات الميزة مع التحديث الأخير لـ“واتس آب“ على متجر ”أبل“، الأمر الذي يؤكد أن الشركة قد بدأت بالفعل في اختبار الميزة الجديدة، التي يتوقع الخبراء أن يتم طرحها قريبًا.