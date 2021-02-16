شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مايكروسوفت تبدأ اختبار العاب Xbox cloud gaming على الويب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت شركة مايكروسوفت في اختبار بث ألعاب Xbox cloud gaming فى متصفحات الويب، كما يمكن للمستخدمين الآن تجربتها عبر أجهزة أندرويد، حيث سيساعد المشغل المباشر على تشغيل الألعاب الحديثة والعثور على ألعاب جديدة للعب من خلال اشتراك Xbox Game Pass Ultimate.

وبحسب موقع engadget الأمريكى، فيحتاج المختبرين إلى وحدة تحكم لتشغيل ألعاب Xbox ، ويقتصر الاختبار حاليًا على المتصفحات القائمة على Chromium مثل Chrome أو مايكروسوفت Edge، لكن قد يستغرق الأمر بعض الوقت قبل أن تعرف كيف تبدو التجربة على جهاز iOS.

ومن غير الواضح أيضًا الدقة التي تستخدمها مايكروسوفت للعب، على الرغم من أنه من غير المحتمل أن تكون 4K عندما تقوم الشركة بترقية بنيتها التحتية السحابية إلى أجهزة Xbox Series X في وقت لاحق في عام 2021.

ولعل هذا اختبار مغلق في الوقت الحالي، على الرغم من أن مايكروسوفت قد وعدت بإتاحة بث iOS و PC على الويب في الربيع، فيما يشير المدى الطويل إلى أن عملاق التكنولوجيا يسير على الطريق الصحيح، ويكفي القول أن هذا سيكون توسعًا مهمًا.

ولعل الهدف الكامل من الألعاب السحابية من مايكروسوفت هو إتاحة عناوين Xbox أينما تريد اللعب، ويمكن لخيار المتصفح أن يجعل الخدمة أكثر سهولة - ويساعد في تبرير الرسوم الشهرية البالغة 15 دولارًا.