تكنولوجيا: Nothing تستحوذ بشكل كامل رسمياً على علامة Essential التجارية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تعود ملكية علامة Essential التجارية الآن بشكل كامل لشركة Nothing التي انهت عملية الإستحواذ في 6 من يناير للعام 2021.

إنتشرت الكثير من الشائعات والتسريبات حول المنتجات المرتقبة من شركة Nothing بقيادة Carl Pei، واليوم أصبحت الشركة المالك الرسمي لعلامة Essential التجارية للهواتف الذكية.

ولقد أكدت شركة Nothing في تصريحات مؤخراً على أنها تستعد لإطلاق مجموعة من السماعات اللاسلكية التي تستهدف بشكل رئيسي التركيز على التكامل مع أجهزة المنزل الذكية مع التوسع الذي تتجه إليه علامة Nothing التجارية في هذا القطاع.

من جانب أخر رصد موقع 9to5Google وثائق في مكتب حقوق الملكية الفكرية في المملكة المتحدة التي تم توقيعها من Andy Rubin لصالح شركة Nothing Technologies Limited بقيادة Carl Pei، لذا فإن علامة Essential التجارية والشعار، وجميع حقوق الملكية الفكرية التابعة لها تعود الآن بشكل رسمي لشركة Nothing.

يذكر أن شركة Nothing لم تحدد في الوقت الحالي خططها المستقبلة لعلامة Essential التجارية، إلا أن الأخيرة كان لها محاولات سابقة لتطوير مكبر صوتي ذكي، كما أن Essential لديها الكثير من براءات الإختراع في تقنية الصوتيات، لذا نترقب إعلان Nothing عن خططها القادمة لعلامة Essential بشكل رسمي.

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