شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعرف على ميزة تخصيص قفل الشاشة لجهاز Chromebook وكيفية ضبطه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدرت جوجل أحدث إصدار من Chrome OS، مع بعض الميزات الجديدة لمالكي Chromebook لتجربتها، فيمكن أن يعمل جهاز Chromebook الآن كشاشة ذكية (مثل Nest Hub Max من جوجل)، وكذلك مثل Nest Hub، يمكن أن يكون بمثابة ألبوم صور رقمي يعرض الصور على الشاشة عند قفلها.

ووفقا لما ذكره موقع "the verge"، يمكنك تحديد ألبوم صور لقفل الشاشة الخاصة بك للتنقل عبره أو الاختيار من معرض الصور المحملة مسبقًا.

ويمكنك الآن استخدام مهام العرض الذكية الأخرى أيضًا، فعلى سبيل المثال، يمكنك تشغيل الموسيقى وإيقافها مؤقتًا والتحقق من الطقس دون إلغاء قفل جهاز Chromebook.

كما أنه لتشغيل ميزة قفل الشاشة المخصصة، انتقل إلى إعدادات نظام التشغيل Chrome وحدد التخصيص> قفل الشاشة.

وهناك إضافة جديدة أخرى تسمى مصادقة الويب، أو WebAuthn، ستتيح لك هذه الميزة تسجيل الدخول إلى مواقع ويب معينة باستخدام رقم التعريف الشخصي أو بصمة الإصبع التي تستخدمها لتسجيل الدخول إلى جهاز Chromebook، بدلاً من كلمة المرور الخاصة بهذه المواقع.

ويمكنك أيضًا إضافة WebAuthn كطبقة أمان إضافية للتحقق من خطوتين، ووفقًا لمدونة جوجل، تشمل مواقع الويب المدعومة Dropbox و GitHub و Okta، ولا تحتاج إلى القيام بأي شيء خاص لاستخدام مصادقة الويب، عند زيارة موقع ويب مدعوم، سيُطلب منك ذلك تلقائيا.