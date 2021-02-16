شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تسلا تستعد لتطوير سيارة "Model 2" لطرحها بسعر منخفض فى أوروبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد Tom Zhu، رئيس عمليات Tesla فى الصين خلال مقابلة معه، أن الشركة تعمل على نسخة لسيارة تسلا أرخص للسوق، والتى من المتوقع أن تباع بالتجزئة مقابل 160.000 يوان (18.000 جنيه إسترليني، 20.500 يورو، 25.000 دولار أمريكي)، حيث سيتم تصميم السيارة، المتوقع أن تكون هاتشباك، محليًا للسوق الصينية، ولكن سيتم بيعها فى جميع أنحاء العالم.

وبحسب موقع mspoweruser الأمريكى، ففى إشارة إلى السيارة المنتظرة، قال إيلون ماسك فى وقت سابق: "الشيء الذى سيكون رائعًا... لذلك سنفعله ... هو محاولة إنشاء الصين لتصميم سيارة أصلية فى الصين للاستهلاك العالمي، أعتقد أن هذا سيكون مثيرا للغاية ".

وسيتم تصميم السيارة وهندستها وتصنيعها فى الصين لأول مرة لشركة Tesla، وقال تشو: "تصميم المركبات، وهندسة المركبات، وتطوير المركبات، واختبار المركبات"، ستتم جميعها فى المنشأة الجديدة، وأشار تشو "نتوقع الآن أن يتم تشغيله فى منتصف هذا العام" واستكمل "لديها أكثر من 20 مختبرا متخصصا، سنوفر ظروفًا جيدة جدًا لتسهيل عمل مهندسى البحث والتطوير لدينا نحو هدفنا النهائى".

وأضاف "فى المستقبل، نريد تصميم، وتطوير، وإنتاج نموذج أصلى فى الصين، يتم تصنيعها هنا وبيعها للعالم كله، مركز البحث والتطوير هذا هو نقطة البداية للهدف"، ووفقًا للتقرير، تمت الموافقة بالفعل على سيارة تسلا الجديدة فى سبتمبر 2020 ويجب الانتهاء من التحقق من المنتج بحلول مارس 2021، مع التسليم الأول فى عام 2022.

وهناك شائعات بأن تسلا ستعرض السيارة، والتى من المتوقع أن تأخذها بعد الموديل 3، فى معرض قوانغتشو للسيارات فى نوفمبر 2021.