شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بنك إيطاليا يستعين بتغريدات المستهلكين لتحديد سياسته النقدية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال بنك إيطاليا، إن مجموعة من المؤشرات التجريبية التي أنشأها من محتوى ملايين التغريدات تتبعت بدقة مزاج المستهلك على السعر، مما يوفر مجالًا لأداة قوية جديدة للسياسة النقدية.

ويأتي هذا الجهد في الوقت الذي يتجه فيه الاقتصاديون وصانعو السياسات في جميع أنحاء العالم بشكل متزايد إلى وسائل التواصل الاجتماعي وغيرها من المصادر غير التقليدية لقياس سلوك المستهلك ومع استمرار التضخم في تحديد الأهداف التي حددها العديد من البنوك المركزية الرائدة وذلك بحسب وكالة رويترز.

ووجد الباحثون أن مؤشراتهم، استنادًا إلى ملايين التغريدات، لم يتم حسابها فقط بالقراءات النهائية للتضخم والمقاييس الحالية لتوقعات الأسعار من قبل مكتب الإحصاء الوطني الإيطالي والأسواق المالية والمتنبئين الآخرين، ولكنها كانت أيضًا في الوقت الفعلي وقدمت المزيد من التفاصيل الدقيقة.

قال منفذي الدارسة من 107 صفحات: "تشير النتائج إلى أن تويتر يمكن أن يكون مصدرًا جديدًا في الوقت المناسب لابتكار طريقة لاستنباط المعتقدات"، مضيفين أنهم يعتقدون أنه يمكن تكرار البحث الذي يركز على إيطاليا في مكان آخر.

قالت الدراسة إن تويتر لديه ما يقرب من 200 مليون مستخدم نشط شهريًا في جميع أنحاء العالم وكان لديه حوالي 10 ملايين مستخدم نشط في إيطاليا في عام 2019.

وبدأ التحليل بجمع 11.1 مليون تغريدة نُشرت باللغة الإيطالية بين يونيو 2013 وديسمبر 2019 تحتوي على واحدة على الأقل من مجموعة الكلمات المختارة مسبقًا والمتعلقة بالتضخم والأسعار وديناميكيات الأسعار.

وقالت: "إن الأساس المنطقي للتركيز على عدد التغريدات الخام الخالص هو الفكرة البديهية القائلة بأنه كلما زاد عدد الأشخاص الذين يتحدثون عن شيء ما، زاد احتمال أن يعكس رأيهم وأن وجهة نظرهم يمكن أن تؤثر على توقعات الآخرين"، ثم مراجعة مجموعة البيانات لإزالة الإعلانات أو التغريدات التي تستخدم كلمة تضخم في سياق غير ذي صلة.

وتم استخدام مجموعة البيانات المتبقية لبناء مؤشرين على توقعات زيادة التضخم أو خفضه عن طريق قياس الحجم اليومي للتغريدات التي تحتوي على مجموعات كلمات محددة مسبقًا مثل "سعر الصفقة" أو "سعر مرتفع جدًا".

وقال التقرير: "حقيقة أن وكلاء الاقتصاد يتحدثون عن فواتير باهظة الثمن يجب أن تعكس توقعات ارتفاع التضخم"، من ناحية أخرى، يجب أن يتوافق الأشخاص الذين يناقشون انخفاض أسعار النفط مع توقعات انخفاض التضخم.

ثم تم إنشاء المجموعة النهائية من المؤشرات على أساس الاختلاف بين المؤشرين.

قالت الدراسة إن عملهم سلط الضوء على أهمية المعلومات الواردة على الشبكات الاجتماعية وآثارها السياسية، لكنهم أقروا بالحاجة إلى مزيد من الدراسة لتفسير البيانات.

وأشاروا أيضًا إلى أن هناك عددًا قليلاً من الحالات لمؤشر قائم على Twitter تم إلغاؤه عن مساره بسبب حدث فيروسي على وسائل التواصل الاجتماعي، على سبيل المثال عندما أدى بيع شقة بمبلغ قياسي قدره 236 مليون دولار في عام 2014 إلى موجة من التغريدات التي تحتوي على المتغيرات من عبارة "أكثر تكلفة".