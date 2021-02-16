شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تجعل البحث فى Gmail أسهل باستخدام هذه الميزة.. جربها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت شركة جوجل العملاقة للبحث على الإنترنت ميزة جديدة فى Gmail تدعى أنها ستجعل من السهل على المستخدمين البحث، فمع الإضافة، سيعرض Gmail الآن للمستخدمين جميع رسائل البريد الإلكترونى المتعلقة بعنوان معين، بما فى ذلك أى أسماء مستعارة، عند البحث.

وبحسب موقع gadgetsnow الأمريكى، فإن "الاسم المستعار للبريد الإلكترونى هو عنوان بديل لاستلام البريد، ويستخدم بالإضافة إلى العنوان الأساسى للمستخدم، إذ توجد هناك العديد من الأسباب التى قد تجعل شخصًا ما يستخدم عنوان بريد إلكترونى مستعارًا، مثل: تغييرات الاسم الرسمى، والأسماء المفضلة، وإعادة تسمية الشركة، وعمليات الاستحواذ والشركات الفرعية، "كما تقول جوجل فى منشور على مدونتها حول الميزة.

وسيتم جلب نتائج البحث من حقول "to"و "from" و"cc" و"bcc"، أو فى أى مكان فى البريد الإلكتروني، ووفقًا للشركة، سيتم تطبيق هذه الميزة على أقسام البريد الوارد المتعددة بناءً على استعلامات البحث التى تحتوى على بريد إلكتروني، وتضيف الشركة فى منشور المدونة: "مع هذا التغيير، سيكون البحث أسهل وستكون النتائج أكثر شمولاً، حيث لن يحتاج المستخدمون إلى تذكر جميع الأسماء المستعارة لشخص ما وإجراء عمليات بحث متعددة لكل منها".

وفى حالة رغبة المستخدمين فى البحث فقط عن النتائج ذات الاستعلام الدقيق فقط، يمكنهم القيام بذلك عن طريق تضمينها بين علامات اقتباس، مع ملاحظة أن هذه الميزة متاحة لجميع المستخدمين ولا تأتى مع أى تحكم إدارى ولا تتطلب أى تغيير فى الإعدادات من جانب المستخدمين.