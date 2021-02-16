"الاتصالات" عن غلق المواقع الإباحية فى مصر: المنع التام صعب جداً

الشارقة - اميمة ياسر - كشف الدكتور حمدي الليثي نائب رئيس غرفة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالغرفة التجارية، آلية غلق المواقع الإباحية.

وأوضح الليثي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "آخر النهار" المُذاع عبر فضائية"النهار": هناك صعوبة فى غلق المواقع الإباحية؛ لأنه أمر تقني يرجع إلى صعوبة الوصول للسيرفر الأساسي لتلك المواقع.

وأضاف "الليثي" أنه يمكن غلق المواقع الثابتة والمشهورة، لكن الغلق التام لكافة المواقع الإباحية يعد أمراً صعباً، موضحاً: أنه على المجتمع أن يحافظ علي القيم الأخلاقية لمواجهة المواقع الإباحية.

وأشار الي أن الحكومة تسيطر على الكلمات المفتاحية الدالة على المواقع الإباحية الشهيرة، معقبا: المنع التام صعب جداً، ويجب سن بعض التشريعات القانونية لتنفيذ غلق المواقع الإباحية، ويبقى المجتمع هو الحماية الحقيقية لمواجهة تلك المواقع.