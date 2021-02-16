شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لهذه الأسباب تم فرض غرامة على جوجل فرنسا وأيرلندا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وزارة المالية الفرنسية وجوجل فرنسا يوم الاثنين إن شركتي جوجل إيرلندا وجوجل فرنسا اتفقتا على دفع غرامة قدرها 1.1 مليون يورو (1.34 مليون دولار)، بعد أن توصل تحقيق إلى أن تصنيفات الفنادق في جوجل قد تكون مضللة للمستهلكين وفقا لما نقلته رويترز.

وقالت الوزارة والهيئة الرقابية أيضًا في بيان إن جوجل عدلت ممارسات تصنيف الفنادق منذ سبتمبر 2019.

كانت شركة جوجل التابعة لشركة "الفابت" قد وافقت الأسبوع الماضي، على دفع 76 مليون دولار على مدار ثلاث سنوات لمجموعة من ناشري الأخبار الفرنسيين لإنهاء خلاف دام أكثر من عام بشأن حقوق الطبع والنشر، وهي صفقة اعتبرها لوبي ناشري الأخبار غير عادلة وفقا لما نقلته رويترز في وقت سابق.

وتتضمن الوثيقتان اتفاقية إطارية تنص على أن جوجل مستعدة لدفع 22 مليون دولار سنويًا إجمالاً لمجموعة من 121 مطبوعة إخبارية فرنسية وطنية ومحلية بعد توقيع اتفاقيات الترخيص الفردية مع كل من هم.

الوثيقة الثانية هي اتفاقية تسوية توافق بموجبها جوجل على دفع 10ملايين دولار لنفس مجموعة الناشرين في مقابل التزامهم بإنهاء جميع الدعاوى القضائية المحتملة الحالية والمستقبلية المرتبطة بمطالبات حقوق الطبع والنشر خلال مدة الاتفاقية التي مدتها ثلاث سنوات.