شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بالتواريخ.. رحلة صعود بتكوين واعتمادها من مؤسسات عالمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - Bitcoin ، العملة المشفرة الأولى والأكثر شهرة في العالم، قد سجلت ارتفاعات قياسية حيث اكتسبت الشرعية كأصل، حيث كانت الكثير من هذه المكاسب مدفوعة باهتمام المؤسسات الأمريكية الكبرى.

وفيما يلي بعض الخطوات من الشركات الكبيرة والمستثمرين الكبار والبنوك ومعالجات الدفع التي حولت عملة البيتكوين إلى الاتجاه السائد في الأشهر الأخيرة وفقا لما نقلته رويترز.

مايو 2020:

* الملياردير الأمريكي بول تيودور جونز يدافع عن البيتكوين كمخزن للقيمة.

أغسطس 2020:

* أعلنت شركة MicroStrategy لبرمجيات الأعمال التي يقودها مايكل سايلور عن شراء 21454 بيتكوين مقابل 250 مليون دولار، وهو أول استثمار من عدة استثمارات في العملة المشفرة.

نوفمبر 2020:

* المستثمر الملياردير ستانلي دروكنميلر ورئيس الدخل الثابت في شركة بلاك روك ريك ريدر يدليان بتعليقات عامة إيجابية حول البيتكوين كبديل ذهبي.

يناير 2021:

* يقول بنك الاستثمار JPMorgan Chase & Co إن عملة البيتكوين قد تصل إلى 146000 دولار إذا أصبحت ملاذًا آمنًا.

* بلغت التدفقات الأسبوعية إلى الصناديق والمنتجات المشفرة مستوى قياسيًا بلغ 1.3 مليار دولار، وبلغ إجمالي الاستثمار ذروة جديدة بلغت 34.4 مليار دولار، وفقًا لمدير الأصول CoinShares.

فبراير 2021:

* أعلنت شركة Carmaker Tesla Inc أنها اشترت 1.5 مليار دولار من البيتكوين وتقول إنها ستقبل قريبًا العملة المشفرة كدفعة لمركباتها.

* يشمل مالكو Bitcoin الآن شركة التأمين MassMutual البالغة من العمر 169 عامًا، ومدير الأصول Galaxy Digital Holdings، وشركة مدفوعات الرئيس التنفيذي لشركة تويتر جاك دورسي، وشركة البرمجيات الكندية Snapper، وماراثون وأرجو.

يوليو 2020:

* يقول المنظم المصرفي الأمريكي، مكتب المراقب المالي للعملة، إن البنوك الوطنية وجمعيات الادخار الفيدرالية قد توفر خدمات حفظ العملات المشفرة

أكتوبر 2020:

* يتيح معالج المدفوعات PayPal للعملاء الاحتفاظ بعملة البيتكوين في محافظهم الرقمية واستخدامها في التسوق لدى 26 مليون تاجر على شبكتها.

فبراير 2021:

* تكشف Mastercard عن خطط لدعم مدفوعات العملة المشفرة عبر شبكتها.

* أعلن BNY Mellon عن وحدة جديدة تهدف إلى مساعدة العملاء على تداول العملات المشفرة وامتلاكها وغيرها من الأصول الرقمية.

* أطلق مدير الأصول Purpose Investments ومقره تورونتو أول صندوق يتم تداوله في العالم من خلال Bitcoin.

* تقول الشركة الأم لأكبر شركة وساطة عبر الإنترنت في اليابان، SBI ، إنها تخطط لمشروع تشفير مشترك مع شركات مالية أجنبية.