فرنسا تعاقب غوغل وتغرمه 1.1 مليون يورو.. والسبب!

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 16 فبراير 2021 01:09 صباحاً - وافقت شركة “غوغل” الأميركية، الاثنين، على دفع غرامة مقدارها 1,1 مليون يورو في فرنسا بعدما نشرت “تصنيفا مضللا” للفنادق في البلاد مستبدلة التصنيف الرسمي بآخر وضعته وفقا لمعاييرها، حسبما اعلنت الهيئة الادارية الفرنسية لوقف التزوير.

وذكرت الهيئة في بيان أن تحقيقا للإدارة العامة للمنافسة والاستهلاك ووقف التزوير أطلق في 2019 أثبت “الطابع المخادع لتصنيف غوغل للفنادق في فرنسا خصوصا على محركها للبحث”.

وبالتالي “صححت غوغل إيرلندا وغوغل فرنسا معلوماتهما ووافقتا بعد اتفاق مع مدعي جمهورية باريس على دفع غرامة تبلغ 1,1 مليون يورو في إطار اجراء جنائي”.

وبالنيابة عن النقابة الفرنسية الرئيسية للقطاع “اتحاد المهن والصناعة الفندقية”، أعرب لوران دوك رئيس صناعة الفنادق عن “ارتياحه” لهذا الاجراء موضحا لوكالة فرانس برس “لقد رفضنا هذا الأمر منذ العام 2008”.

وأوضحت غوغل فرنسا لوكالة فرانس برس أن التصنيف الذي تم تخصيصه مسبقًا للمؤسسات كان بناءً على معلومات من مصادر خارجية مختلفة متاحة للجمهور عبر الإنترنت، يعكس فقط الترتيب الفرنسي الرسمي للفنادق على محرك البحث والخرائط على غوغل.

وبعد ورود اليها “شكاوى من فنادق تنتقد غوغل لإظهار تصنيف مضلل للفنادق”، قامت الإدارة العامة للمنافسة والاستهلاك ووقف التزوير بـ”مراقبة في عامي 2019 و2020 لفحص طبيعة المعلومات التي تنشر على المنصة وصحتها”.

وتمت مقارنة أكثر من 7500 فندق “في عدد من الحالات” ب”التصنيف الرسمي الوحيد الموجود في فرنسا والصادر عن هيئة تطوير السياحة الفرنسية” ويتراوح من نجمة واحدة إلى خمس نجوم.

وتبين أن غوغل “استبدلت تصنيف هيئة تطوير السياحة الفرنسية بتصنيف وضعته وفقًا لمعاييرها الخاصة” والذي “كان مربكًا إلى حد كبير من خلال تقديمه والاستخدام المماثل لمصطلح (النجوم) وفقًا للمقياس نفسه من واحد إلى خمس نجوم، لتصنيف المؤسسات السياحية”.

وذكرت الإدارة العامة للمنافسة والاستهلاك ووقف التزوير أن هذه الممارسات “المضرة بشكل خاص بالمستهلكين الذين يتم تضليلهم فيما يتعلق بمستوى الخدمات التي يمكن أن يتوقعوها” من خلال حجز الإقامة، كانت أيضًا تضر بأصحاب الفنادق “الذين تم تقديم مؤسساتهم بشكل خاطئ على أنها أقل تصنيفًا من التصنيف الرسمي على موقع هيئة تطوير السياحة الفرنسية”.

وبعدما اعتبرت أن ذلك “يشكل ممارسة تجارية مضللة” نقلت الإدارة العامة للمنافسة والاستهلاك ووقف التزوير لنيابة باريس خلاصة تحقيقاتها، ما أدى إلى اتخاذ هذا الإجراء.

وباتت غوغل تستخدم التصنيف الرسمي الصادر عن هيئة تطوير السياحة الفرنسية منذ سبتمبر 2019.