شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيف تضبط إعدادات الخصوصية على Signal وتحمى رسائلك بتشفير إضافى؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصبح تطبيق المراسلة Signal شائعًا لأمانه، فكل رسالة ترسلها على Signal محمية بتشفير من طرف إلى طرف، مما يعني أنه لا يمكن لأي شخص اعتراضها وخرق خصوصيتك، ولكن على الرغم من هذا التشفير، إذا تمكن شخص ما من الوصول إلى هاتفك، فسيكون قادرًا على قراءة جميع رسائل Signal، لذلك يمكنك أن تضبط بعض خيارات الخصوصية الأكثر تقدمًا في Signal لأمان إضافى.

وفقا لما ذكره موقع "business insider"، نرصد كيفية ضبط إعدادات الخصوصية الخاصة بك على Signal لحماية نفسك بشكل أفضل وتعزيز أمان Signal الأساسي بالفعل.

كيفية ضبط إعدادات الخصوصية على Signal

على الرغم من أن معظم إعدادات الخصوصية في Signal هي نفسها على iOS وأندرويد، إلا أن هناك بعض الإعدادات الفريدة لكل نظام تشغيل.

افتح تطبيق Signal واضغط على الصورة الرمزية لحسابك أعلى يسار الشاشة، ثم اضغط على "الخصوصية".

فيما يلي خيارات الخصوصية التي يجب أن تفكر في تعديلها:

• دائما ترحيل المكالمات: إذا قمت بتمكين هذا الخيار، فسيتم توجيه جميع مكالماتك الصوتية ومكالمات الفيديو عبر خادم Signal، لإخفاء عنوان IP الخاص بك.

وسينطبق هذا على جميع مكالماتك الهاتفية الواردة والصادرة، ويتمثل الجانب السلبي لهذا الاختيار في أنه يمكن أن يقلل جودة مكالماتك، بشكل كبير في بعض الأحيان، لذلك لا تفعل ذلك إلا إذا كنت بحاجة فعلاً إلى الخصوصية الإضافية.

• قفل الشاشة: إذا قمت بتشغيل هذا، سيطلب منك Signal إدخال رمز مرور أو أي مقاييس حيوية يستخدمها هاتفك، مثل بصمة الإصبع أو مسح الوجه لإلغاء قفل التطبيق ورؤية رسائلك.

• قفل التسجيل: قم بتشغيل هذا للمطالبة برمز PIN عند تسجيل التطبيق بهاتف جديد، أو إعادة تثبيته على هاتفك الحالي، ويمكن أن يمنع هذا أي شخص من الوصول إلى حسابك على Signal على جهاز مختلف.

•إشعارات: بعد الانتهاء من تكوين إعداداتك في قسم الخصوصية، ارجع إلى صفحة الإعدادات الرئيسية، واضغط على "الإشعارات"، ثم اضغط على "إظهار"، هنا يمكنك اختيار مقدار التفاصيل التي يتم عرضها في إشعاراتك حول الرسائل الواردة، ويمكنك اختيار إظهار كل شيء (الاسم والرسالة) أو اسم المرسل فقط أو لا شيء.