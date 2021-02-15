شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: دراسة: المجرات تتشكل أسرع مما كان يعتقد من قبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت بعض النتائج الجديدة، أن المجرات قد تتطور بسرعة أكبر بكثير مما كان يعتقد سابقًا، حيث تأتي المجرات في مجموعة متنوعة من الأشكال والألوان والأحجام، ولا يزال هناك الكثير من الغموض حول كيفية تشكل المجرات في بدايات الكون وكيف طورت ميزاتها.

وفقا لما ذكره موقع "space" الأمريكي، فإنه في الدراسة الجديدة، ركز الباحثون على المجرة ALESS 073.1، وجاء ضوء النجوم الذي اكتشفوه من هذه المجرة منذ 12.5 مليار سنة، عندما كان عمر الكون 1.2 مليار سنة، أي حوالي 10٪ من عمره الحالي.

وقال الباحث الرئيسي للدراسة فيديريكو ليلي، عالم الفيزياء الفلكية في جامعة كارديف في ويلز، إنه باستخدام مصفوفة (ALMA) في تشيلي، حلل فريق العمل صورًا عالية الجودة جمعوها بنجاح لغبار وغاز ALESS 073.1، واستخدموا هذه البيانات لنمذجة كيفية تركيز المادة في المجرة وحساب حركتها.

كما اكتشف الباحثون أن المجرة تمتلك قرصًا دوارًا وانتفاخًا مركزيًا، ووجدوا أيضًا علامات على أنه قد يمتلك حتى نفس النوع من الأذرع الحلزونية التي تمتد من قلب المجرات الناضجة مثل مجرة درب التبانة، فبدت هذه المجرة كشخص بالغ، لكن يجب أن تكون مجرد طفلة صغيرة.

أنتجت نواة ALESS 073.1 أيضًا طاقة أكثر مما يمكن تفسيره بالنجوم، واقترح عمل سابق أن مثل هذه "النواة المجرية النشطة" (AGN) تلمح إلى وجود ثقب أسود هائل تبلغ كتلته ملايين إلى مليارات المرات من كتلة الشمس.

واعتقد الباحثون في السابق، أن الانتفاخات المركزية تتشكل ببطء بمرور الوقت، بسبب عدم استقرار الجاذبية داخل المجرة، أو الاندماجات بين المجرات، ولكن بدلاً من ذلك، كانت المجرة قادرة على تشكيل انتفاخ كبير، مكونة حوالي نصف نجومها، في أقل من 1.2 مليار سنة".

واقترحت الأبحاث السابقة أيضًا أن المجرات التي تشكلت في الكون البدائي من المتوقع عمومًا أن تكون فوضوية ومضطربة وغير منظمة إلى حد كبير بسبب كل النشاط الذي تمر به، مثل التهام الغاز من محيطها وتشكيل النجوم بمعدلات عالية جدًا، فيما قال الباحث، إن الهيكل المنظم الذي تم اكتشافه داخل ALESS 073.1 يتعارض مع هذه التوقعات.