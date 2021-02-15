تكنولوجيا: هاتف IPHONE SE PLUS القادم ينطلق بملامح تصميم IPHONE 11

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بدأت شركة ابل في الإستعداد لإطلاق إصدار جديد من هواتف iPhone SE Plus لاحقاً هذا العام، ولقد أكدت أحدث التسريبات على أن ابل تتبنى تصميم IPHONE 11 في هاتف iPhone SE Plus القادم.

إستطاع هاتف IPHONE 11 أن يكون الإصدار الأكثر مبيعاً خلال عام 2020، واليوم تستعد ابل لإطلاق iPhone SE Plus هذا العام بنفس التصميم المميز لهاتف IPHONE 11.

أشارت التقارير السابقة إلى أن ابل تخطط لإطلاق هاتف iPhone SE3 في 2023 بتصميم IPHONE 11، وفي تقرير نشر اليوم كُشِف عن خطط ابل لإطلاق هذا التصميم في iPhone SE Plus لاحقاً هذا العام.

أيضاً من المقرر أن يتميز هاتف iPhone SE Plus بشاشة LCD بحجم 6.1 إنش، كما يضم الهاتف اثنان من المستشعرات بدقة 12 ميجا بيكسل، كما تدعم الكاميرة ميزة التثبيت البصري للصورة، ويضم هذا الإصدار رقاقة معالج Apple A14.

كما يأتي الهاتف بمستشعر للبصمة في الإطار الجانبي للهاتف، أيضاً من المتوقع أن يأتي الهاتف دون ميزة الإتصال بشبكات 5G لخفض التكلفة النهائية للهاتف، كما تشير التوقعات إلى أن الهاتف يأتي بسعر 500 دولار تقريباً.

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